Ekstrom elogia Cupra Racing após conquista do título no ETCR

Ekstrom precisava cruzar a linha de chegada apenas na quinta posição na SuperFinal para vencer o campeonato de carros elétricos de turismo após dominar o final de semana até aquele pontos, vencendo ambas suas batalhas e garantindo a pole na SuperFinal na tomada de tempo.

Mas um contato na primeira curva com Philipp Eng deixou Ekstrom no fundo do grid com um furo de pneu. Ele parou para que a equipe Zengo Motorsport fizesse a troca, com Eng abandonando, garantiu a quinta posição para levar o título em cima de Jean-Karl Vernay, da Hyundai.

Ekstrom elogiou a postura da equipe para garantir que ele completasse os 75% exigidos na SuperFinal para pontuar. Ele disse: "Tive boas informações da equipe. Eles me falaram sobre o ritmo que deveria manter e mais".

"Eu estava bem animado porque o carro não estava em boas condições. O volante não estava funcionando direito e haviam muitas vibrações. O pneu dianteiro direito, não sei, estava meio que fora do eixo".

"Eu tentei manter o carro na pista, era meu objetivo, já que Eng não conseguiu seguir, então pra mim foi uma última corrida de muita ação. Estava tentando fazer uma temporada de riscos controlados, e não previ essa, mas de vez em quando mesmo na minha idade podemos ser surpreendidos, notando que nunca tem como ser cuidadoso suficiente".

A Cupra Racing também garantiu o título de construtores, enquanto os companheiros de equipe de Ekstrom, Mikel Azcona, e Jordí Gene, foram terceiro e quarto no campeonato de pilotos. Com três vitórias no geral em cinco eventos, o Cupra Leon e-Racer completou uma performance dominante no inovador novo campeonato, que passa a ter status de Copa do Mundo da FIA já no próximo ano.

"Quando voltei para a Cupra em 2019, o objetivo era construir um carro, uma equipe juntos, e sermos campeões no ETCR", disse Ekstrom. "Essa era a missão e agora, anos depois, fizemos isso de cara, algo que me orgulha muito. Toda a equipe que trabalha nesse projeto dia a após dia, vem fazendo um ótimo trabalho".

"Poder celebrar com eles, dar esse troféu a eles, significa muito para mim".

