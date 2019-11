A superioridade do motor Mercedes foi a base do domínio na atual era da F1, mas sua vantagem foi constantemente corroída e a Ferrari agora é considerada a referência para o desempenho nas retas.

Principal astro da companhia, Lewis Hamilton disse que tinha total fé na Mercedes para mudar o que havia se tornado um claro ponto fraco.

"Temos tempo para o próximo campeonato. Acho que não foi um ótimo ano para nós em termos de desenvolvimento do nosso motor", disse ele.

"Acho que tem sido um período muito difícil para os rapazes, eles estão trabalhando muito duro, como sempre, mas simplesmente não tem tido tanto sucesso nesse departamento.”

"Além disso, é bastante desgastante, mas tivemos uma grande confiabilidade e esperamos que continue e isso ainda é algo para se orgulhar, é claro.”

"Obviamente, ainda vencemos o campeonato de construtores, mas vamos tentar e talvez reduzir um pouco o arrasto, mas também aumentar a potência para o próximo ano."

"Então, eles estão totalmente empolgados e eu tenho toda a confiança do mundo de que poderemos dar algum tipo de passo na próxima temporada.”

Hamilton admitiu que sua busca sem resultados à Ferrari de Sebastian Vettel nas últimas voltas do GP do Japão havia enfatizado a ele o quão longe a Mercedes estava atrás do desempenho em retas.

Ele ressaltou que era impossível ultrapassar a Ferrari mesmo com "o vácuo, com DRS e potência máxima", além de a Mercedes estar com pneus mais novos.

Hamilton acrescentou: "É incrível a rapidez deles. Isso torna muito, muito difícil, mesmo que você tenha a vantagem do pneu.”

"Mas acho que é legal, isso oferece corridas interessantes.”

HAMILTON SEGUE A PERSEGUIÇÃO AO RECORDE DE SCHUMACHER

O piloto britânico alcançou a marca de 82 vitórias na F1 com o triunfo no GP da Rússia. A cada etapa do campeonato, o que parecia impossível ganha corpo: a quebra do recorde de Michael Schumacher. Faltam nove vitórias para Hamilton empatar com o alemão. Veja galeria exclusiva do Motorsport.com que mostra quem destronou quem ao longo dos anos: