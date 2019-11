O chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, não estará presente no GP do Brasil, no próximo fim de semana. É a primeira vez que o austríaco perderá uma corrida na Fórmula 1 desde 2013. Wolff não detalhou o motivo da ausência em Interlagos, disse apenas que cuidará de “outros tópicos”.

Wolff esteve presente em todas as provas nas seis impressionantes temporadas em que as flechas de prata conquistaram todos os títulos de pilotos e construtores. Faltando apenas duas etapas para o fim do Campeonato e com os dois troféus garantidos, o mandatário optou por focar nas atividades relacionadas ao futuro da equipe.

“O GP do Brasil será a primeira corrida desde 2013 que eu não estarei presente”, disse Wolff. “Com os dois campeonatos garantidos, tenho mais tempo para ficar na Europa e focar em outros tópicos”.

“É fantástico poder fazer isso e eu seu que o time representará a estrela de três pontas da melhor maneira possível, tanto dentro quanto fora das pistas”.

Apesar da conquista antecipada do campeonato de construtores no Japão e de pilotos nos Estados Unidos, Wolff acredita que a Mercedes permanece ‘faminta’ para terminar a campanha de 2019 de forma vitoriosa.

“Temos duas corridas pela frente em 2019 e queremos terminar a temporada em alta”, acrescentou o austríaco. “A próxima parada será no Brasil, que nos traz memórias do ano passado, quando fomos capazes não apenas de vencer, mas também de garantir o título de construtores”.

“É uma pista bem curta que faz a classificação particularmente desafiante, já que as margens são bem pequenas. Em geral, nós não temos tido o carro mais rápido nos qualis desde as férias de verão, mas fomos capazes de largar na pole em Austin e vamos tentar lutar pela primeira fila novamente em São Paulo”, encerrou Wolff.

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Harmonia traz vitórias

Campeã dos últimos seis anos na Fórmula 1, a Mercedes sempre creditou seu sucesso ao bom ambiente nas pistas e na fábrica. E também aos carros: relembre todos as máquinas da escuderia alemã na galeria do Motorsport.com abaixo:

Galeria Lista 1954: Mercedes-Benz W 196 R 1 / 13 Foto de: Daimler AG 1954: Mercedes-Benz W 196 R 2 / 13 Foto de: Daimler AG 1955: Mercedes-Benz W 196 R 3 / 13 Foto de: Daimler AG 2010: Mercedes MGP W01 4 / 13 Foto de: XPB Images 2011: Mercedes MGP W02 5 / 13 Foto de: XPB Images 2012: Mercedes F1 W03 6 / 13 Foto de: XPB Images 2013: Mercedes F1 W04 7 / 13 Foto de: XPB Images 2014: Mercedes F1 W05 Hybrid 8 / 13 Foto de: XPB Images 2015: Mercedes F1 W06 Hybrid 9 / 13 Foto de: XPB Images 2016: Mercedes F1 W07 Hybrid 10 / 13 Foto de: XPB Images 2017: Mercedes F1 W08 Hybrid 11 / 13 Foto de: Mercedes AMG 2018: Mercedes AMG F1 W09 EQ Power+ 12 / 13 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2019: Mercedes AMG W10 13 / 13 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

Siga o Motorsport.com no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.