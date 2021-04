VÍDEO: Veja acidente impressionante de pilota do Extreme E

A piloto Claudia Hürtgen saiu praticamente ilesa depois de capotar várias vezes na primeira classificação do Extreme E, em Al-Ula.

A nova categoria de corridas de SUVs elétricos começou na Arábia Saudita com imagens chocantes. Durante a primeira classificação para o Desert X-Prix, a múltipla capotagem de Hürtgen impressionou quem estava presente na prova.

A alemã, que divide o carro na equipe Abt com Mattias Ekström, escorregou na curva à direita.

"Desci a colina e fui atingido do lado direito. Acho que bati em uma pedra", disse a piloto, descrevendo o curso do acidente.

"Isso foi muito difícil e porque eu estava muito rápido com a pedra na lateral naquele momento, aconteceu. Então eu pensei, 'Oh, merda!'."

Após alguns segundos, Hürtgen conseguiu deixar o carro sozinha.

“O problema para a equipe era que o rádio não estava funcionando. Então eu podia ouvi-los, mas não podia dizer que estava bem”, disse.

"Eu esperei e então tudo ficou bem. Naquele momento como piloto parece que durou horas."

Exceto por uma mordida na língua, Hürtgen não se machucou. No entanto, isto não se aplica ao carro elétrico Odyssey 21 da Abt. O chassi terá que ser trocado, razão pela qual o time não largará na segunda classificação da tarde.

A queda da piloto alemã não foi o único capotamento na primeira sessão de classificação, que, ao contrário dos regulamentos habituais, não se realiza na forma de duas corridas, mas sim como um contra-relógio individual. Stephane Sarrazin, da Veloce, já havia caído antes de bater em um arbusto.

No geral, apenas três das nove equipes passaram pelo primeiro classificatório sem problemas significativos. No topo, houve um duelo conhecido na Fórmula 1: Nico Rosberg contra Lewis Hamilton.

Para a equipe X44 do heptacampeão mundial, Sébastien Loeb e Cristina Gutierrez foram os primeiros a liderar. Derrotados apenas pelos pilotos de Rosberg, Johan Kristoffersson e Molly Taylor, que foram 4s5 mais rápidos.

