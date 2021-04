Amigo de Jorge Martin, Maverick Viñales parabenizou o espanhol pela sua primeira pole na MotoGP para o GP de Doha, no Catar.

Martin se tornou o homem do dia em Losail depois de garantir a primeira pole em sua segunda corrida na categoria rainha de motovelocidade.

O campeão mundial de Moto3 de 2018 registrou a melhor volta com tempo de 1min53s106 neste sábado e alcançou o seu primeiro sucesso: cravou a pole e se colocou à frente do companheiro de equipe Johann Zarco e de Maverick Viñales, da Yahama.

Viñales, com quem Martin mantém uma boa relação, já que nos últimos anos foram vizinhos em Andorra, disse não estar surpreso por ter o piloto estreante à sua frente no grid de largada.

“Fiquei muito feliz por ele e pela família. Às vezes treinamos juntos, ele é uma pessoa com um talento incrível, já sabemos devido à Moto3 e a Moto2. Ele já mostrou isso na primeira corrida com a largada. Não havia dúvida que ele iria rápido", disse.

O #12 tentou até o último momento assumir a liderança, mas ficou em 0.161s mais lento. No entanto, para a corrida parece bom.

“Não tive boas sensações com o primeiro pneu, mas com o segundo tudo correu bem e conseguimos uma boa volta. Achei que podia fazer pole, mas depois a Pramac passou por mim." "Eu me sinto muito forte. Estive com ritmo muito bom no TL4, tentando controlar os pneus. Eu ainda tenho que melhorar."

Neste sábado, o vento forte foi o protagonista em Losail, deixando a pista em condições delicadas devido à areia e dificultando para os pilotos. No domingo, as rajadas de vento podem aparecer novamente.

“O ar pode pregar peças. O Fábio também anda rápido com o vento. O mais importante é que não haja sujeira na pista porque estraga os pneus. Se a pista estiver limpa, só ar, algumas curvas vão ao seu favor e outras vão contra. O que você perde em um lugar, você ganha em outro ", disse.

Viñales tem uma estratégia clara para a segunda etapa da temporada de 2021.

“Vou tentar não perder posições e acelerar desde a primeira volta. Veremos depois."

"Não há nenhum plano. Nossa estratégia é sair e colocar um ritmo rápido. É isso que tenho em mente”, concluiu.

