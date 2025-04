Um momento assustador aconteceu na abertura da temporada da Le Mans Cup no circuito de Barcelona no sábado (5): Marta Garcia sofreu um grave acidente a bordo do Porsche #83 da Iron Dames.

Apesar da forte batida, a espanhola sobreviveu ao violento impacto sem ferimentos significativos e conseguiu sair dos destroços sem precisar de ajuda. Por precaução, a primeira campeã da história da F1 Academy permaneceu no hospital durante a noite para observação.

O acidente ocorreu na reta final do Circuito de Barcelona-Catalunha, O Porsche da equipe feminina pilotado por Garcia, dividido com a belga Vanina Ickx e que estava liderando a classe GT3 no momento do acidente, foi atingido por trás pela Ferrari #51 da AF Corse pilotada pelo italiano Elisio Donno.

O Porsche da Iron Dames virou para a direita e se chocou fortemente contra as barreiras. De lá, foi jogado de volta para a pista com graves danos, onde parou pegando fogo. Felizmente, todos os veículos que o seguiam conseguiram evitar mais uma batida.

Como o acidente também causou o deslocamento de uma pilha de pneus para a pista, o controle de corrida interrompeu imediatamente a corrida com a bandeira vermelha. Garcia deixou o local do acidente por conta própria, mas foi levada ao hospital para ser examinado.

Na manhã de domingo (8), sua equipe confirmou que Garcia havia sobrevivido ilesa ao acidente. A declaração dizia: "Temos o prazer de confirmar que Marta Garcia está se recuperando bem após seu incidente na corrida de ontem da Le Mans Cup".

"Após extensos exames médicos, foi confirmado que ela não sofreu nenhum ferimento grave. Ela já está sorrindo novamente. Por precaução, ela permaneceu no hospital durante a noite para observação e será reexaminada hoje".

"Gostaríamos de agradecer à equipe médica na pista e no hospital, bem como a todos os fãs por seu apoio. A saúde e a segurança de Marta são nossa maior prioridade e esperamos vê-la de volta às pistas em breve."

PÓDIO: MAX SEGURA NORRIS E PIASTRI e vence! E AÍ, LANDO? Bortoleto 19º | FELIPE MOTTA comenta

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #328 - É a pior crise de pilotos da história da Red Bull? Victor Ludgero

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!