60 corridas e contando: a história da Fórmula 4 Brasil em números

A história da BRB Fórmula 4 Brasil Credenciada pela FIA ainda é curta, está prestes a entrar somente no seu quarto ano, mas já reúne números relevantes que fazem dela um passo fundamental para quem faz a transição do kartismo para os autódromos em carros monopostos e almeja alcançar o Olimpo do esporte a motor mundial, a Fórmula 1.

Promovida pela Vicar desde sua chegada ao país, em 2022, a BRB Fórmula 4 já acelerou nos principais autódromos do Brasil — com homologação grau 3, segundo padrão estabelecido pela Federação Internacional do Automóvel —, foi até à Argentina no ano passado e já formou quantidade relevante de competidores para a sequência das suas respectivas carreiras.

Presente em todo o mundo, a Fórmula 4 tem a chancela da FIA e é a principal reveladora de talentos para o Mundial de Fórmula 1. Atualmente, dos 20 pilotos que aceleram naquele que é o apogeu do esporte a motor no planeta, 12 deles foram forjados pela competição, entre eles o brasileiro Gabriel Bortoleto, que em 2025 faz sua estreia pela equipe Stake F1 Team Kick Sauber.

Por aqui, a BRB Fórmula 4 Brasil já coroou três campeões: Pedro Clerot (Full Time Sports, 2022); Vinicius Tessaro (Cavaleiro Sports, 2023) e Matheus Comparatto (Oakberry Bassani F4, 2024). Três equipes diferentes também terminaram as temporadas disputadas com o título: Full Time e Cavaleiro venceram o campeonato no ano em que também comemoraram a conquista entre os pilotos, enquanto no ano passado a vitoriosa foi a TMG Racing.

A categoria-escola já tem 60 corridas em sua trajetória e vai ultrapassar a marca de 80 ao fim da rodada tripla decisiva marcada para o Autódromo de Interlagos, no fim de semana de 13 e 14 de dezembro. Ao longo de três anos, 36 pilotos fizeram ao menos uma largada. Em um nível de competitividade bastante alto desde seu nascimento, a BRB Fórmula 4 já coroou nada menos que 20 vencedores.

O piloto que mais subiu ao topo do pódio é o atual campeão, Matheus Comparatto, com nove triunfos, seguido por Alvaro Cho e Pedro Clerot, com oito e sete vitórias, respectivamente. Ao todo, foram 27 os competidores que cruzaram a linha de chegada entre os três primeiros. Novamente Alvaro Cho aparece bem na estatística como recordista, com 23 top 3, enquanto Comparatto tem 21 pódios.

Vice-campeão em 2024, Cho também lidera as estatísticas de poles na categoria. Com participação no grid nas três temporadas da BRB Fórmula 4, Alvaro registrou o melhor tempo da sessão classificatória em quatro oportunidades. Lucas Staico e Matheus Comparatto conquistaram a posição de honra do grid na prova principal de uma etapa três vezes.

Palco principal

O Autódromo de Interlagos não é considerado o ‘templo do automobilismo brasileiro’ por acaso. Além de ser o cenário do GP de São Paulo de Fórmula 1 e ter recebido nada menos que 156 provas na BRB Stock Car Pro Series, o traçado paulistano de 4.309 metros foi sede de metade das corridas da BRB Fórmula 4 Brasil.

Das 60 corridas nos últimos três calendários da reveladora de talentos, 30 delas aconteceram no famoso circuito. Outras 15 tiveram como palco o Autódromo Velocitta, um dos mais bonitos, seletivos e desafiadores do Brasil, localizado em Mogi Guaçu. Foi no interior paulista que a BRB Fórmula 4 realizou sua primeira prova, em 14 de maio de 2022.

Cenário do Mundial de Motovelocidade no fim dos anos 1990 e já confirmado para receber o GP do Brasil de MotoGP novamente a partir de 2026, o Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna sediou quatro etapas — ou 12 corridas — da BRB Fórmula 4, enquanto o Autódromo Oscar y Juan Gálvez, em Buenos Aires, um dos mais tradicionais de toda a América Latina, marcou a estreia da categoria além das fronteiras com uma etapa, realizada em outubro de 2024.

Programação e transmissão

A BRB Fórmula 4 Brasil vai acelerar de forma oficial pela primeira vez em 2025 neste fim de semana. Depois de promover testes coletivos nos meses iniciais do ano, é chegada a hora da competição pra valer.

A agenda da primeira das sete etapas do campeonato começa nesta semana, com a execução de treinos extras e livres. A sessão classificatória que definirá o pole position da etapa e o grid de largada das corridas 1 e 3 está marcada para sexta-feira à tarde, às 14h15. No sábado, o cronograma prevê duas provas, uma pela manhã, às 8h e outra — com grid invertido dos oito primeiros na Corrida 1 — no período vespertino, a partir de 14h.

A rodada de abertura do campeonato será completada no domingo com a terceira prova do fim de semana da categoria reveladora de talentos no Autódromo de Interlagos, às 9h30.

A BRB Fórmula 4 Brasil tem transmissão ao vivo pelo canal oficial da categoria no YouTube e em TV por assinatura pelo BandSports.

