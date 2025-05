O principal propósito da FIA (Federação Internacional do Automóvel) quando concebeu a Fórmula 4, a partir de 2014, foi de possibilitar aos pilotos egrégios do kartismo a chance de dar o primeiro passo nos autódromos rumo ao Mundial de Fórmula 1.

Desde 2022, tal via foi pavimentada pela Vicar para revelar talentos do automobilismo nacional e sul-americano ao trazer a categoria-escola ao país. A BRB Fórmula 4 Brasil Credenciada pela FIA tem uma trajetória relativamente curta, mas de muito sucesso e promete ainda mais em 2025, quando terá o mais jovem elenco da sua história.

A temporada, que terá início nesta semana, no Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos, reunirá grid cheio, com 16 carros. E nada menos que dez dos pilotos escalados para o quarto campeonato da história da Fórmula 4 Brasil têm entre 15 e 16 anos.

A jovialidade de uma quase totalidade de adolescentes ajuda a abaixar a média etária do grid da categoria-escola para somente 16 anos e quatro meses.

Nunca houve um elenco tão jovem como o que vai alinhar em Interlagos no próximo fim de semana. Quando se leva em conta os pilotos que disputaram a primeira etapa dos três primeiros campeonatos, 2022 registrou 16 anos e seis meses de média de idade, contra 16 e oito meses de 2023. Em 2024, a Fórmula 4 teve sua média mais alta: 17 anos.

Formação de talentos

Entre os pilotos com mais experiência na categoria, o paulistano Celo Hahn é o mais jovem. Com 15 anos, o piloto da TMG Racing disputou oito provas no ano passado como preparação para disputar a temporada completa em 2025.

Já o sorocabano Murilo Rocha estreou na Fórmula 4 na etapa final de 2024, em Interlagos, e vai fazer o calendário integral neste ano como piloto da Starrett Bassani F4. Entre os estreantes, todos com 15 anos, estão o cearense Bernardo Gentil (Cavaleiro Sports), o gaúcho Heitor Dall’Agnol e o paulista Pietro Mesquita (TMG Racing) e Pedro Lima (Starrett Bassani).

O paulista Enricco Abreu vai estrear pela Cavaleiro em Interlagos e vai completar 16 anos justamente no domingo de complemento da etapa, em quatro de maio.

Dois dos candidatos ao título vão abrir a temporada 2025 com 16 anos. Campeão Rookie e dono de três vitórias na Fórmula 4, Ethan Nobels vai para seu segundo ano como piloto da Cavaleiro. Belga nascido em Bruxelas e criado em São Paulo, o adolescente vai medir forças com nomes como Filippo Fiorentino, paulistano da TMG Racing que estreou em 2024 com vitória na categoria e desponta como um dos postulantes à taça de campeão nesta nova temporada.

Outra novidade entre os talentos da novíssima geração da Fórmula 4 é o argentino Renzo Barbuy, que vai estrear com a Starrett Bassani aos 16 anos.

Com DNA de paixão pelo automobilismo e filho de vencedor na BRB Stock Car e TCR South America Banco BRB, o paranaense Alceu Feldmann Neto já disputou 13 provas no ano passado na categoria-escola e vai para sua primeira temporada completa correndo pela Cavaleiro Sports, aos 17 anos, tal qual o maranhense Ciro Sobral, que vai para seu segundo ano na BRB Fórmula 4 pela TMG Racing depois de ter faturado três pódios em sua campanha de estreia.

Entre as caras novas estão o paulista Cadi Baptista (TMG Racing) e o brasiliense Pedro Lins (Starrett Bassani), ambos com 17 anos e que estrearão em 2025. Outro jovem promissor que será comandado por Eduardo Bassani é o paulistano Christian Helou, vindo da terceira geração de pilotos da família, que fará seu debute na BRB Fórmula 4 com 18 anos completados em março.

O único piloto com idade acima dos 20 anos é o mato-grossense Rogério Grotta. Aos 23, o competidor oriundo de Sinop segue na Cavaleiro Sports, onde fez sua primeira temporada na categoria e venceu na rodada que marcou o desfecho do campeonato, em Interlagos, no mês de dezembro.

Programação e transmissão

A BRB Fórmula 4 Brasil vai acelerar de forma oficial pela primeira vez em 2025 neste fim de semana. Depois de promover testes coletivos nos meses iniciais do ano, é chegada a hora da competição pra valer.

A agenda da primeira das sete etapas do campeonato começa nesta semana, com a execução dos treinos livres. A sessão classificatória que definirá o pole position da etapa e o grid de largada das corridas 1 e 3 está marcada para sexta-feira à tarde, às 14h15. No sábado, o cronograma prevê duas provas, uma pela manhã, às 8h e outra — com grid invertido dos oito primeiros na Corrida 1 — no período vespertino, a partir de 14h.

A rodada de abertura do campeonato será completada no domingo com a terceira prova do fim de semana da categoria reveladora de talentos no Autódromo de Interlagos, às 9h30. A BRB Fórmula 4 Brasil tem transmissão ao vivo pelo canal oficial da categoria no YouTube e em TV por assinatura pelo BandSports.

Fórmula 4 Brasil - Média etária por temporada*

2022: 16 anos e seis meses

2023: 16 anos e oito meses

2024: 17 anos

2025: 16 anos e quatro meses

*média leva em conta os pilotos que alinharam na primeira etapa do campeonato e suas respectivas idades

Grid para a temporada 2025

Cavaleiro Sports

Alceu Feldmann Neto #1 (17 anos)

Bernardo Gentil #88 (15)

Enricco Abreu #29, (16)

Ethan Nobels #12 (16)

Rogério Grotta #7 (23)

Starrett Bassani F4

Christian Helou #33 (18)

Murilo Rocha #55 (15)

Pedro Lima #188 (15)

Pedro Lins #26 (17)

Renzo Barbuy #31 (16)

TMG Racing

Cadi Baptista #41 (17)

Celo Hahn #0 (15)

Ciro Sobral #71 (17)

Filippo Fiorentino #135 (16)

Heitor Dall’Agnol #27 (15)

Pietro Mesquita #59 (15)

ÁLEX MÁRQUEZ DESENCANTA, Marc CAI e QUARTARARO BRILHA em Jerez! Diogo Moreira 4º na Moto2 | E PECCO?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

ÁLEX vence, QUARTARARO brilha, PECCO apagado e MARC cai de novo: o INSANO GP da Espanha de MotoGP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!