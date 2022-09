F4 Brasil: Clerot dá bote no início e vence corrida 1 no Velocitta Líder do campeonato dominou as ações na abertura da rodada em Mogi

Por: Erick Gabriel , Repórter Carregar reprodutor de áudio A Fórmula 4 Brasil realizou a primeira corrida da rodada tripla no Velocitta, a quarta de 2022. O líder do campeonato, Pedro Clerot, mais uma vez mostrou força, ao dominar as ações desde o início, após superar o pole, Lucas Staico, e chegar na frente com quase oito segundos de vantagem. Se na frente as coisas estavam tranquilas para Clerot, o pelotão imediatamente atrás teve grandes disputas. Staico, que finalizou em segundo, chegou a ocupar o quinto lugar e conseguiu se recuperar até a penúltima volta, quando superou Luan Lopes pelo segundo posto. Ricardo Gracia e Vinicius Tessaro completaram o top 5. A corrida foi marcada pelo acidente logo na primeira volta entre Vitor Backes e Nelson Neto, com ambos tendo que abandonar. Com os resultados, Clerot abriu uma vantagem ainda maior na classificação, com 203 pontos. Staico tem 121 e Tessaro tem 84. A corrida 2, que terá Nic Giaffone como pole position, por conta da oitava posição da primeira corrida, acontece ainda neste sábado, às 14h50, horário de Brasília. Resultado 1 69 Pedro Clerot Full Time Sports O 17 27:13.688 1:28.190 7 140.547 2 11 Lucas Staico TMG Racing O 17 27:21.573 7,885 7,885 1:28.555 6 139.967 3 990 Luan Lopes KTF Sports O 17 27:22.564 8,876 0,991 1:28.871 6 139.470 4 5 Ricardo Gracia Full Time Sports O 17 27:22.916 9,228 0,352 1:28.608 11 139.884 5 30 Vinicius Tessaro Cavaleiro Sports O 17 27:23.392 9,704 0,476 1:28.369 9 140.262 6 41 Fernando Barrichello Full Time Sports O 17 27:26.256 12,568 2,864 1:29.046 7 139.195 7 24 Felipe Barrichello Bartz Cavaleiro Sports O 17 27:27.418 13,730 1,162 1:29.205 6 138.947 8 31 Nicolas Giaffone Cavaleiro Sports O 17 27:32.008 18,320 4,590 1:28.918 17 139.396 9 16 Aurelia Nobels TMG Racing O 17 27:35.392 21,704 3,384 1:29.310 7 138.784 10 28 Richard Annunziata KTF Sports O 17 27:35.802 22,114 0,410 1:29.207 6 138.944 11 29 João Tesser Cavaleiro Sports O 17 27:36.672 22,984 0,870 1:29.367 6 138.695 12 99 Nicholas Monteiro TMG Racing O 17 27:37.558 23,870 0,886 1:29.651 6 138.256 13 9 Lucca Zucchini TMG Racing O 17 27:38.072 24,384 0,514 1:29.478 7 138.523 AO VIVO: Veja o quali da Stock Car no Velocitta PODCAST #193: 'Estilo Briatore' faz com que Piastri chegue à F1 queimado? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music compartilhar Bet here Bet now Bet here Bet now Artigo anterior Stock Car: No dia do repórter fotográfico, uma homenagem em alta velocidade compartilhar