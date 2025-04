Yuki Tsunoda teve um início promissor na Red Bull após mostrar um bom nível de desempenho em sua primeira sessão de treinos em Suzuka, terminando apenas a 0s107 atrás do companheiro de equipe Max Verstappen. À medida que o fim de semana de corrida se aproxima, o chefe da equipe Christian Horner admitiu que eles sacrificarão o desempenho do RB21 para dar a Tsunoda um carro mais previsível.

O chefe da equipe de Milton Keynes facilitou a substituição de Liam Lawson por Yuki Tsunoda após o neozelandês mostrar um nível ruim de desempenho nos dois primeiros finais de semana da temporada de Fórmula 1 de 2025. Mas enquanto o jovem piloto japonês já impressionou a equipe, Horner está ansioso para manter sua confiança configurando o carro de forma diferente do atual campeão Verstappen.

"Acho que temos que fornecer uma configuração diferente", disse ele à Sky Sports F1. "A capacidade do Max de extrair tempo de volta do carro é única. E acho que não vimos outro piloto capaz de fazer isso da maneira que o Max é capaz.”

"E, portanto, acho que você precisa dar um carro mais calmo para quem quer que seja o piloto parceiro, para dar uma sensação mais estável e previsível.”

"Esse não é necessariamente o carro mais rápido, mas é definitivamente um carro que inspira mais confiança a qualquer piloto."

Este é um momento importante para a equipe que está procurando formar uma parceria sólida de pilotos para esta temporada após um início preocupante. Se Tsunoda for capaz de fornecer não apenas resultados fortes, mas também feedback válido, a equipe pode voltar sua atenção para melhorar o que atualmente é um carro desafiador.

"Já pensamos em configurar o segundo carro de forma diferente — com uma configuração menos agressiva. Algo que o torne mais fácil de manusear", Helmut Marko revelou anteriormente ao Motorsport.com.

O problema com o carro está relacionado principalmente à sua estreita janela operacional. Horner explicou anteriormente o problema que a equipe está enfrentando no início do ano.

"Os engenheiros têm se concentrado muito em como ampliar essa janela [para a temporada de 2025], não necessariamente adicionando desempenho máximo, mas apenas ampliando a janela para que possamos enfrentar os diferentes desafios e ter uma janela operacional muito mais ampla."

Embora Verstappen tenha conseguido mascarar os problemas até agora, na maior parte, até ele está com dificuldades, em comparação com as temporadas anteriores. Atualmente, o piloto está em segundo na classificação de pilotos, oito pontos atrás do líder Lando Norris.

