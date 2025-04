A Ferrari teve uma sexta-feira bastante positiva no GP do Japão, no entanto, essa não é a primeira vez que a equipe de Maranello teve um começo forte em um fim de semana da Fórmula 1, mas, no fim, acabou com uma situação não muito favorável.

Porém, o circuito de Suzuka oferece um valor mais concreto e verdadeiro por suas características e permite a equipe e pilotos terem uma leitura mais limpa do ritmo.

Lewis Hamilton ficou com o quarto melhor tempo no TL2, com tempo de 1min28s544, pouco mais de quatro décimos do melhor tempo de Oscar Piastri - que liderou a sessão.

"Foi um bom dia. Esta pista é maravilhosa. Você nunca deixa de se surpreender quando faz uma volta aqui. E há uma multidão incrível aqui neste fim de semana. É a primeira vez que vejo o apoio que eles dão à Ferrari", disse o piloto britânico.

"No geral, as sessões foram boas. Obviamente, é um pouco preocupante ver o acidente na primeira curva. Estou feliz que [Jack] Doohan esteja bem".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

O vento afetou bastante a pilotagem dos pilotos hoje, mas Hamilton ainda se sentia bem ao volante do SF-25. A Ferrari não parecia ser a mais rápida na pista, mas a configuração básica satisfez o sete vezes campeão mundial.

"Há um pouco de vento contrário de um lado. Encontramos um vento contrário nos 'S's e, naquele momento, a pista estava rápida. Mas a sensação foi muito boa. Completamos todo o programa. Temos que melhorar o desempenho. Não somos os mais rápidos, mas acho que é um bom ponto de partida".

"Não me concentrei muito no que os outros estão fazendo. Tentei me concentrar em aprender o máximo possível para tentar continuar a crescer com a equipe. Fim de semana após fim de semana, sinto-me cada vez mais confortável no ambiente e com o monoposto, lembrando-me de tudo no cockpit e nas configurações".

"Estou experimentando e aprendendo mais sobre as mudanças de configuração que podemos fazer. Por exemplo, entre as duas sessões, comecei a chegar ao ponto em que posso levar o carro na direção certa, sabendo quais ferramentas tenho para melhorá-lo. Então, me sinto confortável e espero que isso aconteça. Portanto, estou me sentindo confortável e espero que isso continue nas próximas corridas".

SEXTA-LIVRE: Piastri bate Norris e lidera TLs, DOOHAN BATE, Bortoleto é 13º! Debate do dia em Suzuka

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #328 - É a pior crise de pilotos da história da Red Bull? Victor Ludgero

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!