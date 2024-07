F4 Brasil: Pavie duela com Cho e vence corrida 3 em Goiânia

A F4 Brasil encerrou as atividades em Goiânia com a primeira vitória de Arthur Pavie na categoria, levando mais um troféu para a garagem da TMG Racing.

Na segunda colocação, ficou Álvaro Cho e, por fim, o líder do campeonato Matheus Comparatto completou o pódio.

A corrida

De forma tranquila, sem incidentes, os pilotos largaram para a terceira corrida da F4. Na segunda volta, contudo, Cho assumiu a liderança deixando Pavie para trás.

Mais ao fundo do grid, a disputa estava intensa, chegando a ter três carros lado a lado. O gap confortável do piloto da TMG na liderança começou a cair com Pavie se livrando de Comparatto e aproximando ainda mais de Cho.

A briga entre Alvaro e Arthur só intensificou com o Pavie colado em Cho nos cinco minutos finais, logo na traseira deles estava Comparatto tentando aproveitar a oportunidade para conseguir sair da terceira colocação.

Na volta 21, Pavie depois de tanto estudar as linhas e tentar atacar, conseguiu concretizar a manobra e reassumiu a liderança restando um minuto para o fim.

Resultado

1 - A. Pavie

2 - A. Cho

3 - M. Comparatto

4 - L. Zucchini

5 - R. Ferreira

6 - C. Sobral

7 - G. Favarete

8 - R. Grotta

9 - G. Trappa

10 - E. Nobels

11 - C. Rabelo

12 - J.P. Souza

13 - A. Feldmann

Veja como foi a corrida 3 da F4 Brasil em Goiânia

