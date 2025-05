F4 Brasil: Ethan Nobels vence corrida 3 em Interlagos

Ethan Nobels, da Cavaleiro Sports, foi o vencedor da corrida 3 da Fórmula 4 Brasil, que encerra a etapa de Interlagos da categoria de formação de pilotos. Heitor Dall'Agnol e Rogério Grotta completam o pódio da prova paulistana.

Apesar de um começo de prova sem mudanças na frente, com Ciro Sobral na liderança, a asa dianteira do carro de Bernardo Gentil quebrou, forçando o piloto do carro #88 voltar aos boxes para trocar a peça.

Em uma tentativa de ultrapassagem, Marcelo Hahn bateu na traseira do carro de Ethan Nobels e rodou, parando no meio da pista. Esse incidente fez outro piloto atingir o carro de Enricco Abreu, que também se retirou da prova. Esse 'caos' causou a instauração do regime de safety car.

Faltando doze minutos para o fim da prova, Sobral e Nobels disputaram a posição no S do Senna, com Ethan tocando a roda dianteira no carro de Ciro e fazendo o rival rodar, causando mais um safety car e problemas para o piloto que largou da pole position, que ainda conseguiu retornar à pista.

Depois da bandeira verde, Nobels se manteve na liderança, mas Heitor Dall'Agnol conseguiu ultrapassar Rogério Grotta, assumindo a segunda colocação. Nessa briga, o piloto do carro #12 começou a se distanciar dos rivais.

Na volta final, Nobels manteve a vantagem da liderança e garantiu a vitória na corrida 3 da F4 Brasil, com Dall'Agnol e Grotta completando o pódio.

Pos Nº Piloto Equipe 1 12 Ethan Nobels Cavaleiro Sports 2 27 Heitor Dall'Agnol TMG Racing 3 7 Rogerio Grotta (R) Cavaleiro Sports 4 59 Pietro Mesquita (R) TMG Racing 5 55 Murilo Rocha (R) Starrett Bassani F4 6 41 Cadi Baptista (R) TMG Racing 7 188 Pedro Lima (R) Starrett Bassani F4 8 95 Alceu Feldmann Neto Cavaleiro Sports 9 71 Ciro Sobral (R) TMG Racing 10 26 Pedro Lins (R) Starrett Bassani F4 11 33 Christian Helou (R) Starrett Bassani F4 12 88 Bernardo Gentil (R) Cavaleiro Sports 13 99 Sasha Beisemann (R) TMG Racing

