A F4 Brasil abriu seu dia de atividades em Interlagos com a primeira das três corridas da grande final da temporada 2023. Líder do campeonato, Vinicius Tessaro superou Luan Lopes na primeira metade da prova para disparar na frente e conquistar uma vitória importante em sua busca ao título.

Também candidato ao título Lopes conseguiu manter o segundo lugar, com Fefo Barrichello completando ao pódio. Já o vice-líder do campeonato, Matheus Comparatto, precisou fazer uma prova de recuperação após ficar parado na largada para terminar em sexto.

Segundo colocado no grid e vice-líder do campeonato, Comparatto acabou ficando para trás, caindo para último no grid. Lopes se manteve à frente, tendo que segurar as investidas do líder Tessaro pela ponta. Alexandre Machado e João Tesser também ficaram parados no grid, com o segundo não conseguindo sair.

Aos poucos, Lopes e Tessaro descolavam dos demais, abrindo mais de 1s2 para Barrichello em terceiro após cinco minutos de prova. E na briga entre dois postulantes ao título, Lopes teve que se defender bem das investidas de Tessaro.

Aproveitando uma pequena escorregada de Lopes no começo da volta 5, Tessaro assumiu a ponta no S do Senna. Mas a disputa permitiu ainda a aproximação do pelotão que vinha atrás. Mas o líder do campeonato rapidamente abriu uma vantagem na frente, de quase 1s, deixando Lopes para ser atacado por quem vinha atrás.

Enquanto Tessaro abria 2s3 para Lopes a 10 minutos do fim, o piloto do carro #99 tinha mais 1s7 para Barrichello. Lá atrás, Comparatto vinha em sua prova de recuperação, ocupando a sexta posição.

No final, Vinicius Tessaro conquistou uma grande vitória em sua busca pelo título, com 5s de vantagem para Luan Lopes em segundo, enquanto Fefo Barrichello completou o pódio. Dos demais candidatos ao título, Álvaro Cho foi o quarto, com Matheus Comparatto em sexto.

A F4 Brasil volta à pista ainda neste sábado para a segunda corrida da final da temporada 2023 em Interlagos. A largada está marcada para 16h20, horário de Brasília, com transmissão no Motorsport.com. O grid é formado com a inversão dos oito primeiros colocados, então teremos Lucca Zucchini na pole e Rafaela Ferreira na primeira fila.

Confira o resultado final da corrida 1 da F4 Brasil em Interlagos:

1 – Vinicius Tessaro (Cavaleiro Sports)

2 – Luan Lopes (TMG Racing)

3 – Fefo Barrichello (Cavaleiro Sports)

4 – Álvaro Cho (TMG Racing)

5 – Nelson Neto (Cavaleiro Sports)

6 – Matheus Comparatto (Oakberry Bassani)

7 – Rafaela Ferreira (TMG Racing)

8 – Lucca Zucchini (Cavaleiro Sports)

9 – Alexandre Machado (Oakberry Bassani)

10 – Cecília Rabelo (Cavaleiro Sports)

ABANDONARAM:

Arthur Pavie (Oakberry Bassani)

João Tesser (TMG Racing)

FRENTE A FRENTE COM WOLFF: Bastidores da entrevista exclusiva com chefe da Mercedes no GP do Brasil!







Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #260 – Quem só deu bola fora na F1 em 2023?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!