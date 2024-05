Ricardo Zonta largou da pole na corrida sprint da Stock Car Pro Series em Cascavel neste sábado, mas não conseguiu converter a posição privilegiada em vitória, sendo superado por Dudu Barrichello.

Ao fazer o balanço final da prova, o paranaense lamentou a quantidade limitada de pushs que tinha disponível para utilizar e decretou que esse foi o ponto crucial e vantajoso de Barrichello na corrida em relação a ele.

"A gente tinha uma estratégia de quantidade de pushs que eu podia usar na corrida um. Porque a corrida dois é mais longa. Então a gente chegou no limite, não podia usar mais. E aí foi o que aconteceu, que o Dudu conseguiu atacar mais", analisou para o Motorsport.com

Neste domingo, Zonta largará da 12ª colocação, posição original conquistada na classificação - uma vez que a corrida curta tem inversão do grid entre os 12 primeiros.

