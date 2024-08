As esperanças de Marc Márquez que vencer corridas na temporada 2024 da MotoGP ganharam uma importante injeção de ânimo. A Ducati confirmou que fará atualizações até o fim do ano para a Desmosedici GP23, moto do campeonato anterior que é utilizada pelo hexacampeão na Gresini.

Gigi Dall'Igna confirmou que a GP23 já deu um passo à frente nos últimos 12 meses e continuará a ver mais melhorias à medida que o ano avança.

As equipes Gresini e VR46 competem com a versão antiga da Desmosedici em 2024, sendo que apenas a equipe oficial e a dupla da Pramac têm acesso à GP24, a mais recente máquina a sair das portas de sua fábrica em Borgo Panigale.

"Como sempre, tudo vem da compreensão de certos mecanismos e certos problemas", disse Dall'Igna à Sky Sport Itália. "Quando você entende certas coisas, é mais fácil aplicar soluções, então o que pudermos melhorar na GP23 nós faremos - e continuaremos a fazer durante o resto do ano".

A Ducati deu um grande passo à frente na MotoGP este ano, o que lhe permitiu vencer nove dos 10 GPs disputados até o momento. As três primeiras posições na classificação dos pilotos são todas ocupadas por aqueles que correm com a moto GP24 de fábrica, com Marc Marquez, da Gresini, o piloto mais bem colocado na GP23, em quarto lugar e 62 pontos atrás do líder Jorge Martín.

Em 2023, os pilotos da Ducati conseguiram obter vitórias com a GP22, mas o sucesso em qualquer coisa que não seja o modelo de última especificação tem se tornado cada vez mais difícil este ano. Dall'Igna reconheceu que a GP24 está um passo acima de sua antecessora, elogiando sua capacidade de ser rápida em uma ampla variedade de circuitos.

"Como sempre, tentamos resolver os problemas e acho que fizemos um bom trabalho", disse ele. "Definitivamente, melhoramos a GP24 nas áreas em que a GP23 era um pouco mais fraca. Isso ficou evidente aqui [em Silverstone], mas também em outras pistas. Tenho que dizer que o pessoal de casa fez um trabalho muito bom".

