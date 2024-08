De acordo com o site Motosan, publicação espanhola especializada em MotoGP, a Pramac deve ter Jack Miller e Miguel Oliveira como pilotos em 2025, quando o time passará a ser uma equipe satélite da Yamaha, após encerrar 'ciclo' com a Ducati na classe rainha da motovelocidade mundial.

Miller, da Austrália, não vem bem na KTM, da qual sairá para abrir vaga a Pedro Acosta, que será promovido da satélite GasGas Tech3 para ser o novo companheiro de Brad Binder. Na 'equipe B' da marca austríaca, os pilotos serão Maverick Viñales, que sairá da Aprilia, e Enea Bastianini, dispensado pela Ducati de fábrica.

Segundo a emissora italiana Sky Sports, Jack está "muito perto" de ser anunciado pela Pramac, pela qual já correu na MotoGP entre 2018 e 2020, antes de passagem pelo time oficial da Ducati em 2021 e 2022 -- ele foi à KTM em 2023. Miller também considerava a Trackhouse, mas esta deve promover Ai Ogura da Moto2.

O australiano, que também passou por satélites da Honda em sua chegada à MotoGP, deve assinar contrato de uma temporada com a opção de renovação por outro ano, diz o Motosan. Na 'nova equipe B' da Yamaha, Miller deve ter Oliveira, de Portugal, como 'parceiro', como reportou a Sky Sports recentemente na Itália.

Veja como se desenha o grid da MotoGP para 2025

EQUIPE PILOTOS Francesco Bagnaia Marc Márquez Brad Binder Pedro Acosta Aprilia Jorge Martín Marco Bezzecchi Fabio Quartararo Álex Rins Joan Mir Luca Marini Miguel Oliveira* Jack Miller* Johann Zarco Somkiat Chantra? Takaaki Nakagami? Álex Márquez Fermín Aldeguer* Fabio di Giannantonio Franco Morbidelli* Trackhouse Aprilia Raúl Fernández Ai Ogura* Enea Bastianini Maverick Viñales

*Pendente de confirmação

