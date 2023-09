O brasileiro Eric Granado termina neste final de semana a temporada 2023 no Mundial de MotoE. Depois de disputar o título até o fim do campeonato em todos os anos, a atual temporada acabou surpreendendo o piloto da LCR E-Team com dificuldades que lhe tiraram a chance de brigar por vários pódios ao longo do ano.

Mesmo assim, com a temporada chegando ao local de sua última rodada dupla, Granado vai encarar o desafio de sair de Misano com bons resultados.

O primeiro obstáculo a ser superado é a recuperação física depois do forte tombo ocorrido na última sexta-feira e causado por um problema no pneu, que tirou do brasileiro a chance de brigar pela pole na Catalunha.

Naquele momento, Granado iniciaria a fase final do classificatório depois de cravar a melhor volta registrada até então. Além de tirar Eric da pista, a queda também causou várias lesões no piloto, que passou a competir sofrendo dores em diversas partes do corpo.

Por isso, a semana de preparação para o GP italiano não foi normal, com o piloto sofrendo ainda as dores do violento acidente que da última sexta-feira.

“Infelizmente a queda a me deixou com algumas dores, que persistiram mesmo depois do final semana”, explicou Granado.

“Mas estou a cada dia melhor, e ter conseguido treinar de bicicleta na última terça-feira com certeza mostra que já demos um bom passo à frente. Agora vamos nos focar nesse restabelecimento até o início das atividades.”

Pódio

No ano passado, Granado conquistou na corrida 2 da rodada dupla um pódio na pista italiana, o que o faz ser otimista pensando em suas chances para o próximo fim de semana. “A pista de Misano foi onde as duas últimas temporadas terminaram, e esse ano não vai ser diferente”, disse.

“Em 2022 nós fizemos boas corridas lá. E na segunda prova conquistamos um pódio. Nosso objetivo é dar o máximo em todas as oportunidades que estivemos na pista, agora sem pensar no campeonato, já que infelizmente não temos mais chances reais. Tenho certeza de que as provas vão ser bastante competitivas. Vou brigar para estar no pódio. E, também, para me divertir em cima da moto”, concluiu.

Eric Granado compete no Mundial de MotoE com apoio de Suhai Seguradora, Alpinestars, Shark Helmets, Oakley, Pneustore, Frota Assessoria Empresarial, Instituto Marazul, Camargo Alfaiataria, HoloStore, Zero Racing Design, EG51 Store e Edge Lifesports.

Sexta-feira (08/09)

Treino livre 1: 04h30-04h45

Treino livre 2: 08h25-08h40

Classificatório, Q1: 13h00-13h10

Classificatório, Q2: 13h20-13h30

Sábado (09/09)

Corrida 1: 08h15

Corrida 2: 12h40

