A MotoGP iniciou nesta sexta-feira os trabalhos para o GP de San Marino em Misano. Marco Bezzecchi foi o mais rápido da sexta-feira com direito a novo recorde da pista italiano, superando Maverick Viñales. Já Francesco Bagnaia ficou no top 10 em seu retorno após o acidente de Barcelona.

No primeiro treino livre, foi Michele Pirro quem garantiu a liderança da sessão como wildcard da Ducati neste fim de semana. O italiano marcou 01min31s909 para se colocar à frente de Luca Marini, que confirmou nesta semana sua permanência na VR46 em 2024, enquanto Jorge Martín foi o terceiro.

Bagnaia foi à pista no TL1 ainda com dores, mas logo fez um bom stint de aclimatação com a Ducati. Ele terminou a sessão apenas em 20º, a mais de 0s6 da marca de Pirro.

Bezzecchi foi o quarto à frente de Raúl Fernández com a RNF Aprilia, enquanto Dani Pedrosa, wildcard da KTM, foi o sexto, com Maverick Viñales, Johann Zarco, Aleix Espargaró e Álex Márquez completando o top 10.

Confira o resultado final do TL1 do GP de San Marino da MotoGP:

Já no TL2 as coisas foram bem diferentes, começando com os problemas para o vencedor da última etapa. Aleix Espargaró sofreu uma queda na penúltima curva do circuito e, com isso, terminou apenas em 12º, ficando de fora da zona do Q2.

Na ponta, Marco Bezzecchi foi o mais rápido do dia com 01min30s846, marcando ainda um novo recorde da pista italiana. Viñales salvou o dia da Aprilia com o segundo lugar enquanto Pedrosa foi o terceiro com sua RC16 experimental, com um chassi de fibra de carbono.

Pedrosa ainda ajudou seu ex-companheiro de Honda, Marc Márquez. O espanhol garantiu uma vaga no Q2 com a sexta posição após pegar o vácuo da KTM, enquanto nenhuma Yamaha conseguiu um espaço no top 10. O hexacampeão terminou logo à frente de Bagnaia, que garantiu sua participação no Q2 do sábado com a sétima colocação.

A MotoGP retorna à pista de Misano no sábado para três sessões: treino livre 3 às 5h10, classificação às 5h50 e corrida sprint às 10h, todas no horário de Brasília e com transmissão da ESPN e do Star+.

Confira o resultado final do TL2 do GP de San Marino da MotoGP:

Massa detalha judicialização da F1 2008 ao Motorsport.com

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Motorsport.com debate Ferrari pós-Monza, futuro de Sainz e possibilidade de Palou na F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: