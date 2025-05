A MotoE fechou as atividades da sexta-feira do Mundial de Motovelocidade em Le Mans com a classificação da primeira etapa da temporada 2025. Eric Granado teve uma boa sessão, terminando com a segunda posição, apenas 0s005 atrás do pole Alessandro Zaccone.

No Q1, nove pilotos foram à pista em busca das duas vagas para a briga pela pole position. Luca Bernardi foi ao chão, causando uma bandeira vermelha a 90s do fim, o que levou ao fim precoce da sessão. Com isso, Matteo Ferrari foi o mais rápido com 01min40s079, seguido de Andrea Mantovani, a 0s140.

No Q2, o companheiro de Eric Granado e campeão de 2023 da MotoE, Mattia Casadei, foi ao chão bem na frente do brasileiro. No final, Alessandro Zaccone garantiu a pole com um tempo de 01min39s545, apenas 0s005 à frente de Eric Granado, com Óscar Gutiérrez fechando a primeira fila.

A MotoE encerra a primeira etapa da temporada 2025 no sábado com as duas corridas, com largadas marcadas para 07h15 e 11h10, ambas com transmissão da ESPN e do Disney+. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa do Mundial de Motovelocidade.

Confira o resultado da classificação da MotoE em Le Mans:

1 - Alessandro Zaccone

2 - Eric Granado

3 - Óscar Gutiérrez

4 - Andrea Mantovani

5 - Kevin Zannoni

6 - Jordí Torres

7 - Matteo Ferrari

8 - Lorenzo Baldessari

9 - María Herrera

10 - Mattia Casadei

11 - Nicholas Spinelli

12 - Alessio Finello

13 - Jacopo Hosciuc

14 - Luca Bernardi

15 - Tibor Erik Varga

16 - Tommaso Occhi

17 - Raffaele Fusco

YAMAHA VOLTOU? Que esperar de QUARTARARO em 2025? O dilema de MOTORES na MotoGP e a PRÉVIA da FRANÇA

