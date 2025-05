Alberto Puig, chefe da equipe oficial da Honda na MotoGP, disse, em entrevista ao jornal El Periódico de Catalunya, que é "uma mentira" que eles tentaram manter o hexacampeão da categoria rainha Marc Márquez com uma renovação com altos valores.

Márquez está vivendo uma nova e até agora brilhante etapa na equipe de fábrica da Ducati. O espanhol deixou a Honda em 2023, a marca com a qual conquistou seus seis títulos mundiais na categoria rainha, para assumir um novo desafio com a marca italiana, primeiro na equipe satélite Gresini, e depois na garagem oficial ao lado de Pecco Bagnaia, uma vez que o espanhol se colocou na vitrine em 2024 depois de ter bons resultados com a GP23.

O piloto #93 tomou a difícil decisão de deixar a fabricante japonesa, deixando para trás quase toda a equipe com a qual vinha trabalhando desde que começou na categoria rainha, devido a problemas com a RC213V, que não permitiram que ele atingisse todo o seu potencial.

Assim, apesar de ainda ter um ano de contrato (2024), e com o melhor salário da MotoGP, a HRC e Márquez chegaram a um acordo para que o multicampeão pudesse sair na temporada seguinte.

Nas últimas semanas, com Marc agora focado em tentar o título com a Desmosedici de fábrica, a questão de como foi a saída da Honda voltou à tona, e até mesmo foi relatado que Márquez recusou ofertas multimilionárias para ficar com a marca japonesa.

Os números apresentados falam de um contrato no valor de 125 milhões de euros por cinco temporadas, ou seja, 25 milhões de euros por ano.

No entanto, em uma entrevista ao jornal El Periódico de Catalunya antes do GP da França, Alberto Puig, chefe da equipe oficial da Honda, explicou enfaticamente que a fábrica "nunca tentou manter Marc com dinheiro" e que o ano restante de seu contrato "nunca foi um problema" para chegar a um acordo para sua liberação.

"É uma mentira, é uma mentira, é totalmente falso, é uma mentira! A Honda nunca tentou manter Marc com dinheiro. Nunca. Repito: a Honda entendeu que tinha que liberá-lo, e o fez. Nem Marc pediu nada, nem a Honda exigiu nada em troca. Nunca. Nunca. O ano restante do contrato de Marc nunca foi um problema. E, repito, não houve nenhuma oferta, isso é mentira. Marc não queria dinheiro, ele queria uma motocicleta vencedora".

Na verdade, Puig simpatiza com a decisão de Márquez de buscar a melhor moto do grid: "Os melhores pilotos sempre querem, sempre buscam a melhor moto. Isso é normal. Houve um momento em que Marc decidiu que esse era seu único objetivo".

"Assim como antes, quando ele foi para a MotoGP em 2013, ele queria a Honda, que, na época, era a melhor motocicleta. É por isso que, quando ele nos pediu para deixar a equipe, apesar de ter mais um ano de contrato conosco, todos na Honda, todos, o entenderam. Eu fui o primeiro, como ex-piloto, e tentamos ajudá-lo a resolver sua saída".

"A Honda é clara em relação a muitas coisas. Por exemplo, eles não querem ninguém em sua equipe que não queira estar lá. Se você não quer estar na Honda, nós conversamos e resolvemos isso. Não queremos ninguém aqui que não se sinta confortável conosco".

"Certo, o caso do Marc era muito, muito especial, e foi tratado como tal. Todos nós da Honda entendemos, desde o primeiro minuto, que tínhamos que dispensar Marc e, sim, muitos podem não ter reconhecido esse gesto suficientemente, mas temos o suficiente com a gratidão de Marc, que nunca deixou de nos agradecer publicamente, nunca", continuou.

Puig também entende que nem a HRC nem Márquez se esquecem um do outro: "Claro, e é assim que tem que ser, eu acho. A Honda fica com as vitórias e os títulos que Marc lhes deu, o domínio da categoria por muitos anos".

"E para mim, pessoalmente, tenho uma excelente relação pessoal e de amizade com ele. Todos os pilotos com os quais trabalhei foram campeões mundiais, mas, sem desmerecer nenhum deles, o relacionamento que tenho com Marc não foi o mesmo que tive com nenhum deles".

Quanto a sonhar com a possibilidade de ter o piloto espanhol, Puig diz que "não se pode sonhar com isso", e enfatiza o trabalho que está sendo feito para melhorar a RC213V: "Estamos voltando, estamos melhorando, criamos um departamento na Itália com técnicos europeus, a Honda Japão foi reestruturada, a relação entre a fábrica, a Europa e o circuito é fluida e estamos trabalhando duro para voltar a ter uma moto competitiva e vencedora".

"Que ninguém se esqueça de que somos a Honda, e a Honda estará de volta. Assim como a Yamaha estará de volta. E quando a Honda voltar, quando a Honda tiver uma motocicleta vencedora, os pilotos vencedores vão querer pilotá-la e nós vamos querer contratá-los. Gostaríamos que fosse agora, mas tudo leva tempo. Quanto tempo? Não sei, mas estamos voltando", concluiu.

