O Mundial de Motovelocidade vai ganhar uma novidade impressionante a partir da temporada 2026. A Dorna Sports, promotora da MotoGP, chegou a um acordo com a Harley-Davidson para incorporar à programação das etapas um campeonato monomarca com as motos da icônica marca americana, segundo apurado pelo Motorsport.com.

Com o anúncio oficial e novos detalhes do campeonato ainda a caminho, a categoria deve contar com um calendário de até sete etapas, com duas corridas em cada. Mas ainda não se sabe ao certo se esse campeonato será realizado dentro do guarda-chuva da Federação Internacional de Motociclismo, o que pode trazer mais exposição e reconhecimento.

O campeonato da Harley-Davidson deverá ser alternado com o da MotoE, que em 2025 terá um calendário de sete etapas, começando neste fim de semana no GP da França. Depois de Le Mans, a série visitará a Holanda, Áustria, Hungria, Barcelona, Misano e Portimão, que encerrará a temporada.

Embora o roteiro do novo campeonato ainda não tenha sido revelado, uma rodada está confirmada no Circuito das Américas em Austin, Texas, onde os espectadores presentes na etapa deste ano assistiram a uma corrida de exibição da Harley-Davidson.

Em sua temporada inaugural, a categoria contará com aproximadamente oito equipes, cada uma com dois pilotos, formando um grid de 16 motos. Cada fim de semana de corrida consistirá em uma única sessão de treinos livres, uma sessão de classificação cronometrada para determinar a ordem de largada e duas corridas - uma no sábado e outra no domingo.

Nos Estados Unidos, já existe uma competição chamada King of the Baggers, apoiada tanto pela Harley-Davidson quanto pela fabricante americana Indian. Ela é conhecida pelo espetáculo de suas motos, que mantêm os alforges laterais, o que lhes dá um visual único. Esse campeonato também é realizado em sete etapas.

No entanto, a nova categoria internacional - que deverá ser apresentada oficialmente no sábado - não tem nenhuma relação com a americana.

