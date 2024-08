A Red Bull surpreendeu ao confirmar que Sergio Pérez continuará na equipe pelas próximas 10 corridas na Fórmula 1 apesar dos resultados não satisfatórios. Agora, Gunter Steiner compartilhou sua opinião sobre a decisão tomada pela equipe de Milton Keynes.

Desde a etapa de Ímola, Pérez somou apenas 28 pontos e caiu para a sétima colocação no campeonato. Caso a situação se mantenha a mesma e os rivais dos taurinos continuem avançando, a Red Bull pode perder os construtores.

Steiner estava entre as pessoas que acreditavam que a demissão de Sergio era iminente. Em entrevista ao RacingNews365, o ex-chefe da Haas compartilhou suas opiniões.

"Eu disse em uma transmissão ao vivo: 'Acho que não veremos Sergio depois das férias de verão'. Mas 90% das pessoas no paddock, se não mais, disseram a mesma coisa porque não estava tendo um desempenho tão bom quanto deveria".

"Tudo o que Christian Horner e Helmut Marko disseram durante o fim de semana na Bélgica foi: 'precisamos de algumas mudanças'. É por isso que comecei a falar sobre isso".

"Não tive a ideia porque não cabe a mim decidir se Sergio fica ou não. Não tenho o direito de fazer nada, mas a Red Bull deixou claro que haverá algumas mudanças".

Gunter confessou que foi pego de surpresa quando recebeu a notícia que Pérez vai continuar defendendo a Red Bull após a pausa de agosto.

"Fiquei surpreso, assim como todos os outros, quando li que ele ficaria. Não tenho nada contra Pérez, mas ele não está tendo um bom desempenho".

GIAFFONE CONTRA A PAREDE: Felipe vê RBR EM XEQUE e avalia MAX, McLaren, BRASIL na F1 e Lewis/Alonso

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #295 – O que mais surpreende na F1 2024? Debate com Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!