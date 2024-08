O fim de semana do GP da Áustria da MotoGP começou quente. Na quinta-feira (15), Aleix Espargaró, que se aposenta no final da temporada, questionou os méritos da reivindicação de Franco Morbidelli de ter um lugar garantido no grid da categoria rainha em 2025.

Um movimento que foi oficialmente confirmado na manhã de sexta-feira (16), quando a Pertamina Enduro VR46 Racing Team, de propriedade de Valentino Rossi, fez o anúncio oficial, completando a formação de pilotos para as próximas duas temporadas com dois pilotos nascidos em Roma - o próprio Franky, que pilotará uma Ducati GP24, e Fabio Di Giannantonio, que terá à sua disposição o novo modelo completo de fábrica, a versão 2025.

Morbidelli estava calmo para evitar a polêmica com Aleix: "Aleix é uma boa piada. Ele é muito legal", disse. "Não sei o que dizer, veja bem. Ele tem um timing ruim para dizer essas coisas".

A verdade é que, apesar de estar nesta temporada em uma Pramac Ducati GP24 idêntica à de Jorge Martin e dos pilotos de fábrica Pecco Bagnaia e Enea Bastianini, Morbidelli está começando a dar alguns passos à frente.

O italiano teve a infelicidade de sofrer um grande acidente na pré-temporada enquanto treinava em Portimão em uma Panigale de estrada, levando uma pancada na cabeça que o manteve no hospital por vários dias para observação. Ele então perdeu toda a pré-temporada.

"Foram muitos quilômetros, muito trabalho que ele não pôde fazer e muita falta de informação", lembra o diretor esportivo da Pramac, Gino Borsoi. "Ele começou a temporada com uma enorme desvantagem".

Certamente sobrecarregado por essa situação, Morbidelli teve um desempenho longe do nível dos outros três pilotos da GP24, especialmente Pecco e Jorge, embora nas últimas corridas, pouco a pouco, ele esteja marcando presença.

Neste domingo, ele largou em oitavo no grid, na terceira fila, mas encontrou Marc Márquez no meio da pista, eles se tocaram e ele foi para a pista de escape na primeira curva, retornando à corrida em 14º lugar. A partir daí, ele voltou para a oitava posição.

"O ritmo que tivemos foi bom o suficiente para ficar entre os cinco primeiros, mas ainda estamos um pouco longe da briga pelo pódio. Mas foi divertido poder fazer algumas ultrapassagens, sentir a velocidade", disse ele.

Sobre a batida com Márquez, que o espanhol descreveu como fortuita. "Quando eu estava me preparando para enfrentar a primeira curva, vi que Marc tinha tido um problema com o dispositivo de altura, eu sabia que ele tinha feito uma largada muito mais lenta do que os outros.

Quando fui frear, eu estava à esquerda dele e ele, provavelmente para evitar Jack Miller, que estava na frente, Marc foi para a esquerda e nós dois fomos para o lado de fora", explicou a manobra.

Valentino Rossi esteve no Red Bull Ring neste fim de semana. "Consegui falar com ele", admitiu Franky quando perguntado pelo Motorsport.com se eles haviam se encontrado. E quando perguntado sobre o que o amigo pede dele para a próxima temporada, Morbidelli foi conciso: "Ele me pede para andar bem na moto", um pedido muito básico, o mínimo que um piloto sempre quer: "Sim, eu sempre tento, mas nem sempre dá certo", confessou.

Pecco MOSTRA QUEM MANDA e passa Martín pela liderança! Acosta MAL? DOVIZIOSO na Yamaha | Sertões '24

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST analisa GP da Áustria de MotoGP e faz prévia do Sertões 2024

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!