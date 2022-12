Carregar reprodutor de áudio

Com os projetistas de carros de Fórmula 1 sempre empenhados em fazer com que os espelhos interfiram o mínimo possível no fluxo de ar sobre o carro, a FIA há muito tempo se esforça para impor seu tamanho e posição neste adereço por motivos de segurança.

Mas para um esporte de alta tecnologia como a F1, parece quase incrível que ainda dependa de um conceito tão antigo de espelhos fixos que sempre esteve presente nos carros desde que eles correram pela primeira vez. De fato, em uma era de GPS superpreciso, câmeras on-board e processamento digital de alta velocidade, pareceria lógico para a F1 dar o passo e ir para algo mais tecnológico.

Isso pode significar tornar obrigatório que os carros de F1 sejam equipados com câmeras voltadas para trás que possam mostrar o que está acontecendo na parte traseira em uma pequena tela no cockpit. A ideia de ter câmeras voltadas para trás e telas de cockpit não é novidade na categoria e há vários anos houve discussões entre os pilotos e a FIA sobre o assunto.

Carlos Sainz disse em 2018: “Propusemos ter câmeras, em vez de um simples espelho, que é algo que eles têm em outras categorias e acho que a FIA vai dar uma olhada nisso. Mas não é algo que tenha sido esclarecido ainda. Vem dos pilotos, sabemos que os pilotos de outras categorias têm. Acho que eles têm isso no WEC. Não significa que vai acontecer, mas pode ser uma opção.”

As telas digitais no cockpit são de fato usadas regularmente em outras categorias e fizeram sua estreia em 2012 em carros esportivos, quando a Audi as usou em seu R18 nas 24 Horas de Le Mans. Hoje em dia eles são comuns no WEC, e também são usados ​​em outras categorias como o DTM.

Mas, embora a FIA esteja ciente de como eles funcionam bem em outros lugares, ainda existem alguns grandes obstáculos antes que essas telas possam fazer a transição para a F1. O diretor técnico da Federação Internacional de Automobilismo, Nikolas Tombazis, explicou três questões críticas que precisam ser superadas antes que as telas possam ser consideradas para a Fórmula 1.

Questionado pelo Motorsport.com sobre a tecnologia, ele disse: “Nós a consideramos. Tem três problemas que precisam ser resolvidos.

“Uma delas é que não há muito espaço para uma tela de TV no cockpit. Em segundo lugar, às vezes é usado em carros de cockpit fechado que têm condições bastante escuras por dentro, você pode ver se colocar o telefone na luz do sol, não quer que os pilotos apertem os olhos para ver se conseguem ver alguma coisa. Então é isso.

“Por fim, a terceira coisa é que tem um tempo de adaptação do seu foco de uma distância para outra distância, que a gente também está um pouco preocupado e precisa avaliar bem. Nas velocidades que você está indo, você não deve perder meio décimo de segundo para se adaptar, então isso é outro problema.

“Estamos olhando para isso e também talvez outras maneiras de fazer, como um sinal de áudio ou qualquer outra coisa, mas ainda é um trabalho em andamento.”

Com a perspectiva de telas digitais sendo usadas na F1 ainda parecendo distante, a médio prazo a visibilidade traseira permanecerá totalmente dependente de espelhos.

É por isso que a FIA está sempre prestando muita atenção para garantir que os designs dos carros não atrapalhem o que os pilotos podem ver atrás deles – e será necessária uma intervenção de regras como a que está acontecendo em 2023.

O que está mudando nos espelhos da F1 para 2023

Por Matt Somerfield

Para ajudar os pilotos a ver mais em seus espelhos, a FIA optou por aumentar o tamanho da superfície para 2023. Essa parte reflexiva aumentará a largura em 50 mm, o que significa que o corpo do espelho deve ser mais largo e a posição das escoras também pode ter que ser alterada como consequência.

As equipes tiveram a oportunidade de testar algumas soluções durante a temporada, em um esforço para ver que diferença isso poderia fazer para os pilotos. A Red Bull foi a primeira a testar um espelho maior na Hungria, seguida pela Mercedes na Bélgica e depois um teste de grupo com todas as equipes no GP da Holanda.

Um exemplo do espelho mais largo pode ser visto abaixo, já que a Aston Martin alongou o seu para o teste. Ele também viu isso como uma oportunidade para não apenas estender as superfícies que envolvem o corpo principal, mas também adicionar uma aleta vertical adicional, acrescentando não apenas alguma rigidez extra à estrutura, mas também outro meio de desvio de fluxo.

Tombazis explicou que as dimensões aumentadas para 2023 visam principalmente ajudar os pilotos que não gostam de ter espelhos curvos dentro das caixas.

“Optamos por um espelho um pouco maior”, disse ele. “Acredito que passou de 150mm para 200mm e vimos que melhorou a visão angular.

“Para alguns pilotos isso não faz diferença, porque alguns já têm espelhos bastante curvos. Outros não gostam dessa configuração porque distorcem demais a visão. Então é tudo um pouco pessoal. Acho que o que mudamos vai melhorar a visibilidade dos pilotos que não poderiam ter espelhos muito curvos."

