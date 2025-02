O chefe de equipe da Williams, James Vowles, pretende avançar na pista em 2025 com uma nova formação de pilotos e um otimismo renovado - mas ele também permanecerá firme em sua abordagem de cultivar jovens talentos longe do brilho da Fórmula 1.

Vowles esteve no palco do Autosport Awards na última quarta-feira (29) para anunciar o primeiro grupo da Komatsu-Williams Engineering Academy, com 10 candidatos de todo o mundo selecionados para participar.

O programa foi lançado na última temporada, com o objetivo de atrair talentos novos e até então inexplorados. Com orientação inigualável, aprendizado on-line e oportunidades de experiência de trabalho ao longo de sua jornada educacional, a joint venture (consórcio) da Komatsu e da Williams está definindo-os como líderes do setor no desenvolvimento de carreiras iniciais.

Antes que os 10 nomes fossem revelados à sala, Vowles falou sobre sua paixão por esses projetos e sua crença de que eles só podem beneficiar a equipe a longo prazo.

"Investir no futuro é algo profundamente pessoal para mim", disse ele durante o evento realizado no Roundhouse de Londres.

"Há cerca de 30 anos, eu era um engenheiro muito jovem e ingênuo que ingressou neste esporte e, ainda assim, várias pessoas, muitas das quais estão nesta sala esta noite, depositaram sua fé em mim e, como resultado, estou aqui hoje".

James Vowles Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Acredito muito que, se você investir nas gerações futuras, será recompensado dez vezes mais, e nunca me decepcionei com isso em minha carreira".

"Também acredito que temos a obrigação de trazer os melhores talentos para o nosso esporte, um esporte que cuidou de mim, cuidou de muitos de vocês, e é o nosso futuro".

Embora o foco tenha sido justamente os membros selecionados para a primeira edição da Komatsu-Williams Engineering Academy, Vowles também fez questão de enfatizar que o compromisso da equipe com o desenvolvimento no início da carreira vai muito além do empreendimento.

"A Komatsu-Williams Engineering Academy é apenas um de nossos compromissos de descobrir e desenvolver a próxima geração, e temos um histórico orgulhoso de fazer isso", acrescentou.

"Fundamentalmente, trata-se de investir nas gerações futuras. As carreiras iniciais são fundamentais para a Williams. Mais de 10% da nossa organização é composta por pessoas em início de carreira. Portanto, há cerca de 120 a 130 pessoas em nossa equipe que estão em início de carreira, e trata-se de um investimento de longo prazo no sucesso".

"Estamos começando o mais cedo possível. Este ano, tivemos cinco mil alunos passando pela Williams como parte de um programa STEM [Science, Technology, Engineering and Mathematics, ou Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, em tradução.]. É gratuito, oferecemos esse programa a todas as escolas do país e, neste ano, nosso objetivo é atender a 10 mil alunos".

"Trata-se de inspirar a próxima geração. E esse é um setor pelo qual sou apaixonado, com o qual me preocupo, e quero garantir que ele tenha um futuro além de mim".

Ao estar disposto a apoiar seus jovens talentos, Vowles acredita que a equipe que o cerca na Williams exala a determinação necessária para manter viável a meta de longo prazo de retornar ao topo da F1.

"Acho que, embora a paixão exista nos boxes, ela está em abundância na Williams", acrescentou.

"Há pessoas que, com todo o seu coração, com toda a sua força, querem que essa equipe seja bem-sucedida e fazem o que for preciso para chegar lá".

"Foi isso que manteve a equipe em atividade nos momentos realmente difíceis, e agora que temos a estrutura certa de financiamento e recursos em torno dela - é um batimento cardíaco que está batendo cada vez mais rápido".