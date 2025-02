F1: Cadillac reforça equipe ao contratar antigo diretor da Haas

Cadillac está tomando passos importantes para sua entrada na Fórmula 1 em 2026 e, agora, reforça seu time com a contratação de Peter Crolla como gerente da equipe, segundo informações do The Race.

Crolla já é um nome conhecido no paddock, principalmente por sua conexão com a Haas. Agora, ele fará parte do projeto que tenta se armar da melhor maneira possível para os desafios que chegam em sua direção.

Peter foi uma figura importante no estabelecimento da Haas nas corridas, por isso, sua experiência será muito importante para a equipe que entrará no grid como a 11ª.

Sua carreira começou na McLaren, mas foi recrutado pelo time americano em 2015, antes dos mesmos se estabelecerem no grid para a estreia no ano seguinte. Crolla exercia o cargo de diretor da equipe, antes de se tornar gerente de operações de pista entre 2021 e 2022.

Importante lembrar que a FIA ainda está revisando os documentos enviados pela Cadillac para confirmar a entrada da equipe no grid.

