AO VIVO: Assista às corridas da final do Moto1000GP em Interlagos

É hora de acelerar! O Moto1000GP encerra neste domingo a temporada 2024 com as últimas corridas da etapa de Interlagos, que você acompanha ao vivo na Motorsport.tv Brasil.

A ação começa às 11h20 com as provas da Yamaha R Series, a R3 Talent e a R3 Cup. Na sequência, 12h10, tem a corrida da GP1000, a classe principal do campeonato. E a ação fecha às 13h50 com a Motul 300 V Cup.

