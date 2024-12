A corrida em Abu Dhabi da Fórmula 2 marcou o título de Gabriel Bortoleto, mas Joshua Durksen venceu a corrida, com o brasileiro logo na segunda posição, a mesma onde largou. Victor Martins, que tinha a pole, foi apenas o terceiro.

Gabriel Bortoleto teve uma largada muito boa na última corrida am Abu Dhabi, rapidamente conquistando a primeira posição de Victor Martins e sendo protegido por Kush Maini dos possíveis ataques de Isack Hadjar.

O piloto tinha 4,5 pontos de vantagem sobre o principal rival na competição e precisava manter-se à frente de Hadjar para vencer a F2. Por sua vez, o franco-argelino teve problemas na largada e não conseguiu fazer seu carro avançar de maneira que conseguisse tomar boas posições, ficando para trás. Logo na segunda volta, Hadjar precisou voltar aos boxes, indicando que poderia abandonar a etapa.

No entanto, ele recebeu ajuda externa para voltar, o que levantou dúvidas se ele poderia continuar na etapa. Porém, a FIA não fez nenhuma sanção ao competidor, indicando que tudo estava dentro do regulamento.

"Eu fiquei parado. Eu preciso de uma explicação. Eu não acredito que trabalhei tanto para isso. Esse é o pior momento da minha vida", disparou o piloto no rádio.

No entanto, Hadjar conseguiu voltar na última posição, uma volta atrás de todos os outros pilotos. Jak Crawford e Rafael Villagómez abandonaram a corrida na primeira volta.

Na volta 9, após fazer sua primeira parada, Bortoleto avisou que seus freios estavam ruins, mas ainda assim continuou avançando e 'caçando' Martins e Joshua Durksen para oitava posição.

Kush Maini teve problemas em sua parada, caindo muitas posições porque seu carro 'morreu' e precisou da ajuda da equipe para conseguir voltar para a etapa.

Com 18 voltas completas, Hadjar estava a quase duas voltas atrás de Bortoleto e apareceu diversas vezes bastante irritado no rádio, reclamando com a equipe.

Nessa mesma volta, Richard Verschoor estava na liderança, com Josep Maria Martí em segundo e Amaury Cordeel em terceiro. Paul Aron, que largou dos boxes, já se apresentava na sexta colocação. Duas voltas depois, fez uma manobra para cima de Luke Browning e assumiu a quarta posição após disputar com Max Esterson.

Gabriel precisou ser paciente com os pilotos à sua frente que ainda não tinham parado para poder assumir posições mais altas. No entanto, sem querer esperar muito, na volta 29, Bortoleto já era segundo colocado.

Faltando uma volta para o final, Durksen 'ignorou' a chicane e o brasileiro rapidamente reportou o caso para o pitwall, no entanto, o piloto não foi punido.

Ao fim da corrida, Durksen cruzou a linha de chegada em primeiro, com Bortoleto em segundo e Victor Martin em terceiro, fechando o pódio, Hadjar, por sua vez, foi apenas o 19°.

Confira a tabela completa

Informação principal Dados Adicionais Dados Adicionais Informações do piloto 1 - 4 Informação principal Dados Adicionais 1 - 2 Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Bônus 1 J. Duerksen PHM AIX Racing 24 33 56'23.715 185.290 1 25 2 G. Bortoleto Invicta Racing 10 33 +1.791 56'25.506 1.791 185.192 1 18 3 R. Verschoor MP Motorsport 11 33 +5.370 56'29.085 3.579 184.996 1 15 1 4 V. Martins ART Grand Prix 1 33 +7.337 56'31.052 1.967 184.889 1 12 2 5 O. Bearman Prema Powerteam 3 33 +10.316 56'34.031 2.979 184.726 1 10 6 P. Martí Campos Racing 21 33 +18.177 56'41.892 7.861 184.300 1 8 7 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 8 33 +19.769 56'43.484 1.592 184.213 1 6 8 A. Cordeel Hitech Pulse-Eight 16 33 +19.873 56'43.588 0.104 184.208 1 4 9 O. Goethe MP Motorsport 12 33 +21.031 56'44.746 1.158 184.145 1 2 10 R. Miyata Rodin Motorsport 6 33 +23.331 56'47.046 2.300 184.021 1 1 11 P. Aron Hitech Pulse-Eight 17 33 +23.424 56'47.139 0.093 184.016 1 12 K. Maini Invicta Racing 9 33 +29.795 56'53.510 6.371 183.672 1 13 L. Fornaroli Rodin Motorsport 5 33 +30.390 56'54.105 0.595 183.640 1 14 J. Bennett Van Amersfoort Racing 14 33 +33.707 56'57.422 3.317 183.462 1 15 L. Browning ART Grand Prix 2 33 +38.946 57'02.661 5.239 183.181 1 16 C. Mansell Trident 23 33 +42.503 57'06.218 3.557 182.991 1 17 M. Esterson Trident 22 33 +43.524 57'07.239 1.021 182.936 1 18 C. Shields PHM AIX Racing 25 33 +1'02.248 57'25.963 18.724 181.942 1 19 I. Hadjar Campos Racing 20 32 +1 Lap 58'00.400 1 Lap 174.680 1 dnf R. Villagómez Van Amersfoort Racing 15 4 +29 Laps 7'26.298 28 Laps 169.466 1 Abandono dnf J. Crawford DAMS Lucas Oil 7 4 +29 Laps 7'32.638 6.340 167.092 1 Abandono

