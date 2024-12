MOTO1000GP divulga calendário da temporada 2025

O MOTO1000GP confirmou, nesta terça-feira (17), as datas e os locais das provas para a temporada 2025. Com início programado para abril em Cascavel (PR), o calendário de eventos prevê a realização das oito provas em autódromos de Goiás, Minas Gerais, Paraná e São Paulo, abrangendo três diferentes regiões: Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

A escolha dos locais para o Campeonato Brasileiro de Motovelocidade levou em consideração a segurança dos autódromos, o engajamento do público e patrocinadores, aspectos comerciais, logística e a disponibilidade das praças, considerando que alguns autódromos brasileiros estão em obras. Também foram avaliadas as condições climáticas para estimular a presença do público nas corridas.

"O calendário 2025 foi elaborado com muito cuidado. Apesar da escassez de autódromos, conseguimos montar uma temporada com pistas adequadas e bem estruturadas. Infelizmente, cidades como Santa Cruz do Sul, Campo Grande e Brasília ficaram de fora por questões de infraestrutura ou reformas", afirmou Gilson Scudeler, CEO do MOTO1000GP.

Scudeler também ressaltou o desejo de expandir o campeonato para mais praças nos próximos anos.

"Estamos em diálogo constante com o Automóvel Clube de Chapecó, em Santa Catarina, para viabilizar provas lá. O autódromo ainda está em construção, mas outros circuitos como Cuiabá (MT) também têm potencial para oferecer segurança e atratividade comercial ao evento. Seguimos trabalhando para levar o MOTO1000GP a mais estados".

O fator decisivo para o MOTO1000GP realizar duas etapas no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, foi o resultado da Super Final da temporada 2024. Durante o GP Motul, a organização instalou 380 metros de barreiras de proteção de ar do tipo Duplo A, o mais alto nível de segurança avaliado pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM), reforçando a proteção no circuito.

"O calendário foi montado de forma lógica, com as pistas disponíveis, e inclui uma segunda etapa em São Paulo, em junho, além da Super Final. O MOTO1000GP segue ampliando seu projeto, alinhando objetivos comerciais e esportivos", concluiu Scudeler.

Confira o calendário de etapas do MOTO1000GP

(Datas e locais das oito etapas do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade)

5 e 6 de abril - Cascavel (PR)

17 e 18 de maio - Curvelo (MG)

7 e 8 de junho - Interlagos (SP)

2 e 3 de agosto - Goiânia (GO)

30 e 31 de agosto - Cascavel (PR)

4 e 5 de outubro - Goiânia (GO)

25 e 26 de outubro - Curvelo (MG)

29 e 30 de novembro - Interlagos (SP)

O MOTO1000GP, que é o Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, segue todos os protocolos de segurança exigidos pela Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM).

O campeonato conta com o patrocínio da Yamaha e o apoio do Motorsport.com. As corridas são transmitidas no canal do YouTube da Motorsport.tv Brasil.

