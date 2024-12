João Eloi, piloto de 57 anos do SuperBike Brasil, morreu na noite do último sábado (30) após uma forte colisão em Interlagos, enquanto corria pela nona etapa da SuperSport 400cc - Escola. O fato foi confirmado pela organização da categoria, que segue com os trabalhos do fim de semana no circuito.

O acidente ocorreu durante a tarde, quando Eloi tocou em um rival e bateu, com força, no muro externo da reta principal da pista, sendo jogado para longe de sua moto. Ele recebeu atendimento médico da equipe de resgate, mas faleceu ainda na ambulância que o levava para a sala de emergência do autódromo.

A categoria lamentou, em nota oficial, o ocorrido e confirmou que o piloto não resistiu antes de qualquer procedimento mais avançado. "Apesar do pronto atendimento realizado pela equipe de resgate do campeonato, em ambulância UTI, seguido pelo rápido encaminhamento para a sala de emergência do autódromo, João acabou falecendo ainda no ambulatório".

"A organização do SuperBike Brasil se disponibiliza a prestar total assistência à família do piloto. Além disso, todos da equipe do campeonato estão consternados com o acontecimento e manifestam sinceros sentimentos a todos familiares e amigos de João", concluiu o manifesto do SuperBike.

Apesar do acidente, a categoria confirmou que os trabalhos em Interlagos neste domingo (1) seguirão sem alterações. A corrida da SuperSport 400cc - Escola, divisão de João Eloi, será às 16h31, antecedida pelas rodadas da SuperSport 600cc, SuperBike Pro - Evo 1000cc e SuperBike Light - 1000cc.

BORTOLETO BRILHA NA CORRIDA 1 DA F2 NO CATAR E DÁ PASSO RUMO AO TÍTULO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Tetra absurdo redefine Verstappen? Max comparado a lendas | Caio Collet



Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!