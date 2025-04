Em evento com jornalistas nesta semana em Madri, Marc Márquez falou sobre como que a disputa pelo título da temporada 2025 da MotoGP pode interferir (ou não) no relacionamento com seu irmão mais novo, Álex, que vem se colocando como uma das surpresas do campeonato até aqui.

Com a ida de Marc para a equipe oficial da Ducati, Álex precisava se tornar o líder dentro da Gresini e, até agora, vem cumprindo o papel à risca. O espanhol terminou sete das oito corridas realizadas até aqui na segunda posição e, a bordo da moto de 2024, chegou inclusive a assumir a liderança do Mundial após Austin, devido à queda de Marc.

Embora os dois Márquez tenham avisado que o fato de ambos estarem em primeiro e segundo lugares não se repetirá ao longo da temporada, é inevitável pensar como fica Álex, que está em segundo lugar no Campeonato Mundial com 106 pontos, 17 a menos que o irmão, e à frente de Francesco Bagnaia, companheiro de Marc.

Na última terça-feira, em uma entrevista coletiva em Madri, Marc analisou a situação de seu irmão mais novo. Questionado sobre o motivo pelo qual as chances de Álex de lutar pelo título não podem ser consideradas, o multicampeão confessou que será difícil para ele, devido ao fato de estar em uma equipe satélite e pilotar uma Desmosedici sem evoluções, embora ele não descarte que a Ducati se mantenha na briga, como já aconteceu em certa medida com a GP23 em 2024.

"Para Álex, você pode aplicar o 'e por que não', é claro que pode. Porque ele conseguiu pódios em seu primeiro ano na MotoGP e venceu na Moto2 e na Moto3. Porque ele é um ótimo piloto, mas, como qualquer outra pessoa, precisa manter as coisas no lugar. Ele está mantendo a pressão como se tivesse oito títulos mundiais. Tudo depende de como nossa moto evoluirá, Alex, em teoria, não terá evoluções, mas se ele merecer, receberá alguns 'presentes'. A Ducati é assim" , explicou.

Depois disso, ele aproveitou para elogiar Álex e como ele lida com a situação de ser seu irmão:"Estou muito orgulhoso de Álex, de como ele tem lidado com todos esses anos. A comparação é odiosa. Ele poderia explodir, mas sempre foi muito receptivo, fez tudo com muita naturalidade. Nós dois estamos nos ajudando em termos esportivos. Depois, cada um tem suas próprias estratégias. Espero ter que disputar o campeonato com ele".

Finalmente, Marc explicou a ajuda que ambos dão um ao outro:"Ter Álex não é uma vantagem no circuito, mas em nossa carreira esportiva. Nós melhoramos um ao outro em casa. Temos nos ajudado durante toda a nossa vida e continuaremos a fazê-lo. Eu o fortaleço e ele me fortalece. Eu o fortaleço e ele me fortalece. Outros pilotos também treinam em grupo, a rivalidade faz você crescer", concluiu.

