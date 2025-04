No papel, os ganhos obtidos pela Yamaha no início da temporada 2025 da MotoGP não representam uma reversão radical da tendência vista em 2024. Fabio Quartararo, o piloto melhor classificado da marca no Mundial, fez 30 pontos nos quatro GPs iniciais, contra 25 do ano passado. Por outro lado, é a última colocada no Mundial de Construtores, mas com 42 pontos contra os 27 do ano passado e em uma briga bem mais acirrada entre as marcas não-Ducati.

Se a situação mudou para a Yamaha, é em parte porque uma equipe satélite foi adicionada à força de trabalho, fornecendo suporte significativo para o trabalho de desenvolvimento. Mas também houve avanços inegáveis em termos de desempenho, que se tornam aparentes quando você analisa os detalhes dos pontos conquistados.

"Estou confiante de que melhoramos em relação ao ano passado em termos de velocidade", explicou o diretor técnico Max Bartolini em uma entrevista ao site oficial da MotoGP. "A classificação mostra isso, porque estamos sempre no segundo trimestre e nossa diferença para a pole é muito pequena em comparação com o ano passado. Parte dessa melhora claramente também vem do fato de a Pramac estar nos ajudando".

Se os resultados alcançados na corrida forem um pouco mais fracos do que o esperado, é porque as expectativas podem ter excedido a realidade do desenvolvimento na intertemporada. O diretor técnico admite que o teste de Sepang, que abriu o ano, foi "talvez bom demais", na medida em que "gerou muitas expectativas", que foram posteriormente um pouco frustradas. Quartararo chegou a falar de um "teste falso", embora estivesse muito mais entusiasmado do que seu companheiro de equipe, Álex Rins.

"Conversamos com Fabio para que ele tivesse expectativas baixas", explicou Bartolini, destacando o alto nível de aderência que as motos puderam desfrutar durante as simulações na Malásia. "Se pudéssemos ter disputado a corrida naquele momento, teríamos conseguido, mas a realidade é que, quando voltássemos às condições normais, com um baixo nível de aderência, teríamos mais dificuldades do que em Sepang, e foi mais ou menos isso que aconteceu".

O teste de Sepang foi, sem dúvida, "bom demais" e pouco representativo para a Yamaha. Foto de: Yamaha MotoGP

Diante dessa constatação, as dificuldades da M1 permanecem mais ou menos as mesmas das últimas temporadas.

"Ainda estamos lutando com a aderência e o gerenciamento dos pneus", admite Bartolini. "Portanto, estamos trabalhando em vários aspectos - chassi, braço oscilante, chassi e também eletrônica - para tentar resolver isso. Ao mesmo tempo, também estamos tentando melhorar um pouco a aerodinâmica - sem grandes diferenças, mas ainda assim é bastante positivo - e também precisamos tornar o motor mais rápido, como sabemos".

"Nosso objetivo continua sendo obter uma moto mais previsível e gerenciável quando a aderência não é alta. Planejamos diferentes etapas com a moto atual ao longo da temporada. Espero que no motor - , já que temos as concessões - , encontremos algumas grandes coisas, mas, se eu estiver sendo realista, estou esperando mais como um monte de pequenos passos à frente".

São necessários muitos testes para validar os desenvolvimentos

Mas a Yamaha realiza testes toda semana, como Quartararo sugeriu no início do campeonato?

"Não toda semana", ri o diretor, "mas eu diria que treinamos com muita frequência, pelo menos duas vezes por mês." Essa intensa carga de trabalho permite que a marca cubra "todos os cenários possíveis" e acumule dados para avaliar adequadamente os desenvolvimentos produzidos. "Para trazer algo bom para o mercado, primeiro você precisa testá-lo para entender se é bom. Você não pode fazer algo bom sem testá-lo, é muito difícil".

Recentemente, a Yamaha mergulhou de cabeça em testes privados realizados na Europa com um novo conceito de motor V4, revolucionário para essa moto. Tendo já indicado que seu desempenho e confiabilidade teriam que ser confirmados antes de ser introduzido em uma corrida, Max Bartolini explica como a marca agora procederá com seu desenvolvimento, entre o V4 e o quatro cilindros em linha:

"Vamos continuar em ambas as frentes. Com a moto deste ano, porque fizemos apenas quatro corridas, faltam 18, o que é bastante tempo, e também estamos começando a nos concentrar na moto do próximo ano".

E quanto à moto de 2027, projetada para os futuros regulamentos técnicos? "Começamos a pensar nisso e a fazer avaliações, como todo mundo, em relação a como o motor deve ser, qual deve ser o cenário para 2027. Mas isso está apenas no papel, nada está realmente definido", diz.

A palavra de ordem agora é manter o ritmo e continuar a levar as M1s para mais perto do topo, com frequência cada vez maior. Bartolini espera ver o progresso tomar forma por volta da metade da temporada, como o próprio Quartararo indicou.

"O que tenho em mente é tentar reduzir nosso déficit. Deveríamos estar um pouco mais próximos a partir do meio da temporada, mas precisamos de tempo para diminuir a diferença, porque ela é grande. O importante é continuar a reduzir nossa diferença, e é nisso que estamos nos concentrando no momento".

