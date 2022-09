Carregar reprodutor de áudio

A Copa Shell HB20 chegou a sua antepenúltima etapa em Santa Cruz do Sul neste fim de semana e na segunda corrida, Fernando Jr, piloto da casa, saiu com a sua primeira vitória após uma bela disputa com Daniel Nino. O pódio foi formado por Catucci, Nino, Seninha, Testa e G. Junior.

Na categoria ELITE, Ernani Kuhn, oitavo colocado na classificação geral, conquistou sua primeira vitória na Copa HB20 seguido por Pick, Colamarino, Rufino e Bornemann. Enquanto na Super, João Bortoluzzi venceu, mexendo com a liderança da categoria, na classificação geral ele cruzou a linha em 17º. O pódio terminou de ser composto por Rizo, Ardito, Lopes e Martins.

CopaHB20/ Joao B Photo by: Duda Bairros

Na tabela geral, os dez primeiros colocados foram o seguinte: F. Junior (PRO), Cattucci (PRO), Nino (PRO), Seninha (PRO), Testa (PRO), G. Junior (PRO), Pick (PRO), Kuhn (ELITE), R. Reis (PRO) e Bornemann (PRO).

PENALIZAÇÕES

#19, #26 e #84 drive-through, por queima de largada, #293 drive-through, por incidente com #301, #26 drive-through, por excesso de velocidade nos boxes (51,5 km/h), #21 drive-through, por excesso de velocidade no box (55 km/h), #23 drive-through, por incidente com #41, #107 advertência, por incidente com #299, #9 acréscimo de 20s no tempo de prova - parachoques e #12 e #293 penalizados em 5s no tempo de prova, por uso de traçado não oficial.

