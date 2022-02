Carregar reprodutor de áudio

A Copa Shell HB20 começou com tudo em 2022. Na corrida 1 em Interlagos, Thiago Riberi dominou as ações de ponta a ponta, garantindo a primeira vitória do ano.

Mas o domínio jamais foi sinônimo de tranquilidade para o comandante do carro #72. Rafa Reis esteve sempre pressionando o piloto vencedor, dividindo cada uma das curvas de Interlagos.

No final, Riberi conseguiu o triunfo e comentou qual foi a sua estratégia: “O safety car deu uma ajudinha, um refresco. Tivemos um acidente que retirou alguns carros da prova. Minha tática foi me garantir no miolo, porque ele no meio e final de reta estava muito rápido. Isso me deu a possibilidade de traçar uma estratégia e conseguir me segurar.”

Mas confesso que foi difícil, o menino está bem treinado, bastante rápido, ele está de parabéns, foi ótima a corrida.”

