Al-Attiyah vence após 'treta' com Audi e Sainz; Luppi mantém ponta

O quinto dia de atividades do Dakar 2023 (desconsiderando o Prólogo) veio após uma grande polêmica nos carros, após a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) aumentar a potência da Audi, para ira do piloto Toyota Nasser Al-Attiyah. Mas, apesar das sonoras reclamações do príncipe do Catar, o atual campeão do rally mais importante do mundo voltou a vencer na quinta especial, abrindo ainda mais vantagem na liderança da edição 2022 na Arábia Saudita com a Hilux.

Ele superou justamente o rival espanhol Carlos Sainz. Com o resultado, o piloto da Audi fica em quarto na geral. O top 3 da especial desta quinta-feira foi completado por Stéphane Peterhansel, também da montadora germânica. O 'Monsieur Dakar', vencedor de 14 edições do rally, é o segundo geral, a 22min36s de Al-Attiyah. Estreante na competição, o brasileiro Lucas Moraes chegou em sétimo na quinta especial e se mantém em sexto overall, um ótimo resultado até agora.

Classificação dos carros após a quinta especial do Dakar 2023:

Posição Piloto Carro Gap 1 Nasser Al-Attiyah Toyota 20h47m36s (overall) 2 Stéphane Peterhansel Audi +22m36s 3 Yazeed Al-Rajhi Overdrive (Toyota) +27m01s 4 Carlos Sainz Audi +34m52s 5 Henk Lategan Toyota +57m58s 6 Lucas Moraes Overdrive (Toyota) +1hr01m43s 7 Giniel de Villiers Toyota +1hr07m57s 8 Mattias Ekstrom Audi +1hr35m56s 9 Martin Prokop Orlen Benzina +1hr52m05s 10 Romain Dumas Rebellion +1hr52m10s

Lucas Moraes Photo by: Red Bull Content Pool

Nos UTVs (classe T4), a dupla brasileira de Rodrigo Luppi de Oliveira e do navegador Maykel Justo manteve a liderança conquistada nesta quarta, chegando no quinto lugar da especial desta quinta. Eles têm 16min45s de vantagem à frente. Quem também está bem na categoria é o piloto Cristiano Mota, do Brasil: ele terminou a disputa do dia em segundo e ocupa agora a oitava posição geral, dois postos à frente do compatriota Bruno Conti de Oliveira, filho de Rodrigo que fecha o top 10.

#406 South Racing Can-AM BRP: Rodrigo Luppi De Oliveira, Maykel Justo Photo by: A.S.O.

Nos protótipos leves (UTVs preparados para o Dakar, cuja classe é a T3), o navegador brasileiro Gustavo Gugelmin ficou em terceiro no dia ao lado do americano Austin Jones. Agora, eles estão no segundo lugar geral, a 7min20s de Guillaume de Mevius (Bélgica)/François Cazalet (França).

#159 Tag Racing Team: Marcelo Medeiros Photo by: A.S.O.

Nos quadriciclos, mais um bom resultado para Marcelo Medeiros, que terminou o dia em terceiro. Com o resultado, o piloto brasileiro da equipe TAG Racing ocupa o 15º posto geral com o Yamaha Raptor 700. “Foi um dia super positivo. Dei o máximo possível, com um ritmo forte, mas com cautela", apontou Marcelo Medeiros, que faz a sua quinta participação no mais importante rally do mundo.

Nas motos, o francês Adrien van Beveren venceu a quinta especial com a Honda. De todo modo, quem lidera é Skylar Howes, da Husqvarna. O norte-americano tem 2min7s de vantagem sobre o australiano Toby Price, da KTM.

1 Skylar Howes Husqvarna 23:16:37 2 Toby Price KTM 23:18:44 0:02:07 3 Kevin Benavides KTM 23:21:53 0:05:16 4 Mason Klein Bas 23:22:49 0:06:12 5 Adrien van Beveren Honda 23:25:31 0:08:54 6 Joan Barreda-Bort JB 23:26:01 0:09:24 7 Pablo Quintanilla Honda 23:27:03 0:10:26 8 Daniel Sanders GasGas 23:34:28 0:17:51 9 Nacho Cornejo Honda 23:38:41 0:22:04 10 Luciano Benavides Husqvarna 23:41:40 0:25:03

Organização do Dakar muda rota das especiais 6 e 7 por causa da chuva

A tempestade que assolou a Arábia Saudita e encurtou a terça-feira do Dakar segue impactando o rally. Ainda em decorrência das chuvas no Oriente Médio, a organização da disputa alterou as rotas das especiais 6 e 7 para evitar contratempos decorrentes dos efeitos das águas nas dunas sauditas. "As chuvas dos últimos dias inundaram o local de acampamento planejado em Al Duwadimi, portanto não será possível acomodar a caravana do Dakar no local", foi informado.

"Os programas desportivos para as etapas 6 e 7 foram modificados. A 6 de Janeiro, a etapa 6 terá lugar na especial inicialmente prevista, mas numa distância reduzida em cerca de 100km. Pilotos e equipes irão então seguir uma rota de ligação [de cerca de 300km] para o acampamento em Riyadh. No dia seguinte, a 7 de Janeiro, os concorrentes disputam a etapa no percurso da especial inicialmente prevista para a etapa 8 [Al Duwadimi > Riyadh]."

"No final desta especial, se as condições climatéricas forem favoráveis, a caravana seguirá para o acampamento em Al Duwadimi. Para 8 de janeiro, serão feitos arranjos dependendo da evolução do tempo”, completou a organização do Dakar.

Como acompanhar na TV

No Brasil, flashes da corrida e reportagens especiais podem ser vistos pela ESPN4, das 22 às 23h, com o locutor Thiago Alves e o comentarista Edgard Mello Filho. A repórter Letícia Datena faz boletins diários e in loco, exibidos nos canais Band e Bandsports. Assinantes do Star+ acompanharão imagens comentadas em inglês e espanhol. Outra opção é baixar o app Red Bull TV e assistir a vários conteúdos especiais.

45ª Edição do Rally Dakar

8.549km de percurso total. Especiais somam 4.706km

Veículos e Categorias

Carros: 73

Motos: 125

Quadriciclos: 19

Protótipos Leves: 47

UTVs: 46

Caminhões: 56

Clássicos: 89

Total: 455 veículos

