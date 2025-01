Mudanças no resultado da etapa Maratona do Dakar. Após uma revisão do dia, Rokas Baciuska herdou a vitória na segunda especial do Dakar depois de ter tempo restituído pela FIA.

O lituano havia sido originalmente classificado em sexto lugar, depois de ter chegado a ficar em quarto lugar durante a maratona de 48 horas da etapa, que foi vencida pelo companheiro de equipe da Overdrive Racing, Yazeed Al-Rajhi, apesar de uma penalidade de violação de velocidade de dois minutos ter sido adicionada ao seu tempo.

O piloto saudita liderava à frente de Nasser Al-Attiyah antes que a penalidade de quatro minutos por excesso de velocidade do catariano o deixasse atrás do líder da classificação geral, Henk Lategan, em terceiro lugar, mas a decisão de devolver 12 minutos a Baciuska depois de um problema durante o reabastecimento significa que ele conquistou sua primeira vitória na etapa da categoria principal do Dakar.

Explicando a decisão, o relatório dos comissários de bordo dizia: "O Delegado Esportivo da FIA explicou que estava presente no local e pode confirmar que a equipe não conseguiu realizar o procedimento de reabastecimento a tempo, sem culpa da equipe".

"Nesse caso, não há evidências de que os membros da tripulação não tenham cumprido suas obrigações. Portanto, com base no princípio da concorrência leal, seria injusto, neste caso, não compensar a tripulação pelo tempo perdido devido a circunstâncias fora do controle da tripulação".

A promoção de Baciuska encerra dois dias dramáticos de corrida, nos quais vários protagonistas do rali tiveram problemas. Nani Roma e Cristina Gutierrez viram suas esperanças acabarem - a primeira se retirou e a segunda agora assume um papel de apoio para seus companheiros de equipe da Dacia Sandriders.

Um desses companheiros de equipe, Sebastien Loeb, perdeu tempo depois de ter problemas com os ventiladores de seu carro, embora tenha permanecido entre os 10 primeiros na etapa.

Ford M-Sport Ford #225: Carlos Sainz Sr. Foto de: Red Bull Content Pool

A alteração do resultado é a segunda etapa em que o vencedor da etapa é declarado após a devolução do tempo. Seth Quintero foi promovido ao primeiro lugar na etapa de abertura depois de parar para ajudar Laia Sanz, que havia se acidentado durante o teste de 413 km.

Quintero havia terminado a 50s do vencedor da etapa original, Guerlain Chicherit, mas os organizadores devolveram 95s.

A mudança no resultado fez com que Baciuska subisse para 20º na classificação geral, embora os primeiros lugares permaneçam inalterados, com Lategan permanecendo à frente de Al-Rajhi e Al-Attiyah, rumo a uma terceira etapa modificada.

Mudança na rota da terceira etapa

Os organizadores foram forçados a alterar a rota desta terça-feira (07) devido a tempestades localizadas, com um comunicado explicando: "O desafio da etapa Maratona foi enfrentado pelos competidores do Dakar, apesar de sua natureza exigente, e os esforços exigidos dos pilotos e navegadores fizeram dessa sequência um dos destaques da corrida nos últimos anos".

"Atualmente, a região de Al Henakiyah está sujeita a fortes tempestades que podem continuar por algum tempo. Como resultado, os organizadores decidiram adotar um programa alternativo e mais leve para a etapa de amanhã".

"Uma rota de etapa mais acessível foi estabelecida para dar aos competidores e às máquinas um pouco de descanso, ainda mais considerando que eles terão que enfrentar a etapa maratona nos dias 8 e 9 de janeiro".

"O final da especial será situado após 327 km do percurso inicial (cuja distância era de 496 km), removendo 169 quilômetros de zonas afetadas pelas chuvas. Os horários de partida do bivouac permanecem inalterados".

FIA anuncia abandono definitivo de Carlos Sainz

O pesadelo de Carlos Sainz chegou ao seu ápice. Após uma profunda inspeção e deliberação, o Motorsport.com apurou e revela em primeira mão que os comissários técnicos da FIA decidiram que o Ford Raptor do espanhol não tem condições de seguir no rali mais duro do mundo, pondo fim à busca de mais um título do Dakar para a lenda do off road.

Esta é mais uma baixa para a Ford, que viu Nani Roma também abandonar a prova nesta segunda-feira, por um problema no motor. No caso de Sainz, o problema está nos danos da estrutura de segurança, já que qualquer deformação que exceda o permitido pelo regulamento pode causar repercussões graves.

Os VACILÕES da MotoGP 2024! Pódio Cast FRITA os PIORES DO ANO, com comentários de HAMILTON RODRIGUES

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Confira o PÓDIO CAST sobre PIORES DO ANO na versão em áudio:



Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!