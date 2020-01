Mais destacada dupla do fora de estrada nacional, Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin tentam uma nova e importante façanha a partir do próximo dia 5 de janeiro: o duo da equipe Monster Energy/Can-Am é um dos principais favoritos ao título do Rally Dakar 2020, maior prova do gênero do mundo, que terá 12 dias de disputas na Arábia Saudita, um território inédito.

Varela e Gugelmin conquistaram em outubro o tricampeonato da Copa do Mundo de Rally Cross-Country na categoria UTV (veículo especializado no fora-de-estrada) ao vencer a etapa final no Marrocos. Considerando a boa fase e o alto nível de desempenho que os brasileiros têm apresentado em todas as competições internacionais, a dupla da Monster Energy/Can-Am é apontada como um duo com potencial de dar ao Brasil mais um título no Dakar.

“Como desafio individual, o Dakar certamente é um dos pontos altos da temporada. E será especialmente difícil: além do trajeto longo e complicado, teremos lá todos os nossos principais rivais internacionais. Será uma excelente prévia para a Copa do Mundo 2020”, destaca Reinaldo Varela. “Então, é uma corrida que tem importância dupla para a nossa equipe. Uma vitória na Arábia Saudita nos daria não apenas o bicampeonato do Dakar, mas também representaria muito em termos de nível de performance na nossa preparação para o mundial, que começa já em fevereiro, no Qatar”, completou.

Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin comemoram título do Rally Cross Country da FIA Photo by: Divulgacao

Brasileiros “gostam” das dunas

Com 7.856 km de percurso, sendo 5.097 de trechos cronometrados e 2.759 de deslocamentos, a corrida terá nada menos que 65% de seu percurso em piso de areia – o que é uma boa notícia para os brasileiros. “É um tipo de piso com o qual estamos acostumados. Várias provas do Mundial são realizadas em dunas. Então, estamos em casa”, define Gustavo Gugelmin.

“A areia exige uma técnica específica, mas ao mesmo tempo é muito traiçoeira. Algumas conformações de dunas te convidam a acelerar mais do que deveria e outras te levam para os ‘funis’, que é o encontro entre duas dunas, formando um piso de angulação perigosa. É muito comum se acidentar ali, até com consequências sérias para o carro e a tripulação. Então, a experiência conta muito nesse tipo de prova. E nós temos nos saído bem, como mostra nossa campanha no Mundial”, detalha o navegador da equipe Monster Energy/Can-Am, lembrando das vitórias no Marrocos, Qatar e Cazaquistão da campanha pelo título 2019.

No total, estão inscritos 351 veículos entre motos (147), carros (87), UTVs (47), caminhões (47) e quadriciclos (23), reunindo 557 competidores de 53 países diferentes. Entre a largada no dia 5 e a chegada no dia 17, os participantes terão um dia de folga, em 11 de janeiro, na cidade de Riad.

Esta é a primeira vez que o Dakar compete na Arábia Saudita. Anteriormente, a prova vinha sendo realizada na América do Sul, onde permaneceu por uma década.

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Veja imagens de Varela e Gugelmin em ação no Marrocos:

Galeria Lista Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin, Can-Am Maverick X3 - FIA World Cup for Cross-Country Rallies 2019 1 / 21 Foto de: Marian Chytka Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin, Can-Am Maverick X3 - FIA World Cup for Cross-Country Rallies 2019 2 / 21 Foto de: Marian Chytka Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin, Can-Am Maverick X3 - FIA World Cup for Cross-Country Rallies 2019 3 / 21 Foto de: Marian Chytka Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin, Can-Am Maverick X3 - FIA World Cup for Cross-Country Rallies 2019 4 / 21 Foto de: Marian Chytka Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin, Can-Am Maverick X3 - FIA World Cup for Cross-Country Rallies 2019 5 / 21 Foto de: Marian Chytka Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin, Can-Am Maverick X3 - FIA World Cup for Cross-Country Rallies 2019 6 / 21 Foto de: Marian Chytka Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin, Can-Am Maverick X3 - FIA World Cup for Cross-Country Rallies 2019 7 / 21 Foto de: Marian Chytka Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin, Can-Am Maverick X3 - FIA World Cup for Cross-Country Rallies 2019 8 / 21 Foto de: Marian Chytka Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin, Can-Am Maverick X3 - FIA World Cup for Cross-Country Rallies 2019 9 / 21 Foto de: Marian Chytka Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin, Can-Am Maverick X3 - FIA World Cup for Cross-Country Rallies 2019 10 / 21 Foto de: Marian Chytka Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin, Can-Am Maverick X3 - FIA World Cup for Cross-Country Rallies 2019 11 / 21 Foto de: Marian Chytka Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin, Can-Am Maverick X3 - FIA World Cup for Cross-Country Rallies 2019 12 / 21 Foto de: Marian Chytka Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin, Can-Am Maverick X3 - FIA World Cup for Cross-Country Rallies 2019 13 / 21 Foto de: Marian Chytka Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin comemoram título do Rally Cross Country da FIA 14 / 21 Foto de: Divulgacao Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin, Can-Am Maverick X3 - FIA World Cup for Cross-Country Rallies 2019 15 / 21 Foto de: Marian Chytka Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin, Can-Am Maverick X3 - FIA World Cup for Cross-Country Rallies 2019 16 / 21 Foto de: Marian Chytka Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin, Can-Am Maverick X3 - FIA World Cup for Cross-Country Rallies 2019 17 / 21 Foto de: Marian Chytka Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin, Can-Am Maverick X3 - FIA World Cup for Cross-Country Rallies 2019 18 / 21 Foto de: Marian Chytka Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin, Can-Am Maverick X3 - FIA World Cup for Cross-Country Rallies 2019 19 / 21 Foto de: Marian Chytka Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin, Can-Am Maverick X3 - FIA World Cup for Cross-Country Rallies 2019 20 / 21 Foto de: Marian Chytka Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin, Can-Am Maverick X3 - FIA World Cup for Cross-Country Rallies 2019 21 / 21 Foto de: Marian Chytka

Ouça nossa retrospectiva 2019

O ano chega ao fim e com ele uma temporada agitada no esporte a motor, sendo em duas ou quatro rodas. Os jornalistas do Motorsport.com Felipe Motta, Erick Gabriel e Carlos Costa passam o ano a limpo, destacando o que tivemos de bom e ruim ao longo do período. Confira:

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Siga o Motorsport.com Brasil no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.