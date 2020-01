Por medo de quedas, Márquez diz que nunca competirá no Dakar

O Dakar sempre atraiu a atenção de pilotos de outras categorias. Alguns da F1 ou do WRC se arriscaram ou ainda se arriscam, como Fernando Alonso em 2020. Menos comum é ver um piloto de MotoGP mudar do asfalto para as dunas. No entanto, existem casos, como Jurgen van den Goorbergh, que já competiu em várias edições.

Os pilotos de MotoGP treinam regularmente na terra e o motocross sempre é uma boa opção. Um dos que resistem ainda é Marc Márquez.

A Honda tenta destronar a KTM há vários anos no rali mais duro do mundo e atualmente é a alternativa mais forte. Apesar de ter uma das melhores motos, Márquez não teve a oportunidade de testá-la neste tipo de terreno.

Márquez reconhece que ele quer fazer isso, mas apenas como hobby, diferentemente de competir no Dakar.

"Gosto da terra e comento com pessoas próximas sobre isso", disse Márquez. "Isso me machucaria. Você tem que ser realista e os pilotos que vão, tem muita experiência. Eles são muito rápidos e não é um circuito fechado. Você tem que ler o roteiro."

"Gosto de tentar de tudo e já testei um F1. Tenho o hobby de pilotar uma motocicleta pelas dunas. São coisas que não digo não, mas nunca vou competir em uma motocicleta no Dakar. O mesmo aconteceu comigo quando experimentei um F1. Eu não passaria na primeira curva em Mônaco", acrescentou.

Márquez passou os dois últimos invernos se recuperando de lesões nos dois ombros. Isso não seria um obstáculo para continuar dando o máximo com a Honda na MotoGP, embora seja no caso do Dakar.

"Se eu tivesse medo de me machucar, não subiria na moto. Quando você é um motociclista, sabe que está exposto a lesões, a cair quando menos se espera. Se você quer ser campeão, precisa estar disposto a fazer tudo e, se for necessário cair 20 vezes em um ano para encontrar seus limites e tirar o máximo proveito da corrida, você cai. Eu gostaria de cair menos, mas são coisas do nosso esporte.”

