A Toyota anunciou Fernando Alonso como parte de sua equipe de fábrica para o Rally Dakar de 2020, embora o espanhol tenha começado a se preparar para o lendário rali apenas em agosto e disputado o Rally do Marrocos no início de outubro.

Nesta semana, o bicampeão de Fórmula 1 participará do Ula Neom Rally, uma etapa do Campeonato de Rali do Deserto da Arábia Saudita que começa nesta quarta-feira e termina no sábado, para se familiarizar com o terreno que encontrará na Arábia Saudita.

Falando à imprensa, incluindo o Motorsport.com, Glyn Hall, chefe da equipe Toyota Gazoo Racing na África do Sul, disse que o progresso de Alonso até agora ao volante do Toyota Hilux 4x4 desde seu teste de agosto na Namíbia, ao lado do vencedor do Dakar, Giniel de Villiers, foi impressionante.

"O plano está indo melhor do que esperávamos, mas não existe um manual que ensine como orientar os pilotos de uma disciplina para outra completamente diferente", disse Hall.

"Não tínhamos experiência além da de Giniel, que foi quatro vezes campeão de carros de turismo [em sua terra natal África do Sul] e ele terminou em quinto no seu primeiro Dakar [em 2003, com a Nissan], então sabemos que é possível."

"Fernando chegou com zero experiência no cascalho e o expusemos a todos os tipos de terreno que você pode encontrar. Além disso, limitamos o treinamento a um máximo de quatro dias por vez, porque mais pode ser demais”.

"A diferença é incrível, ele ficou muito impressionado com a resistência dos carros. Quando ele guiou com Giniel, não podia acreditar no pouco respeito que tinha pelo carro. Ele ensinou muitas coisas [Alonso] na Namíbia e a curva de aprendizado naqueles três dias foi imenso."

#314 Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso Photo by: Rally of Morocco

Hall admitiu que o atual destemor de Alonso ao volante, especialmente em áreas onde existem obstáculos imprevisíveis, ainda pode representar problemas para a Toyota.

"Para mim, o maior problema é que Fernando não tem medo. Ele é muito corajoso, sua velocidade não é problema, mas isso acrescenta outro elemento de risco para nós.”

"Nos 60 km do prólogo, ele teve a velocidade necessária para vencer, então a velocidade não é o problema dele. É a experiência e o conhecimento de como avaliar o ritmo em que você deve percorrer o dia todo".

Veja imagens de Alonso em ação no Marrocos

