Explosão de carro em Jeddah deixa organização do Dakar em alerta

A terceira edição do Dakar na Arábia Saudita começou neste sábado de ano novo em Jeddah com um prólogo curto, mas a atenção foi desviada por volta das 18h30 horário local (12h30 no horário de Brasília) por um comunicado oficial emitido pela ASO (Amaury Sport Organisation).

No texto, a organização do rali emitiu um alerta sobre a segurança dos cerca de 3.500 habitantes do acampamento itinerante, após um estranho incidente ocorrido no dia 29 de dezembro no hotel Donatello quando um carro explodiu.

Em um primeiro comunicado, divulgado em 30 de dezembro, a ASO afirmou ter "conhecimento de um incidente ocorrido pela manhã no hotel Donatello, no qual um piloto ficou ferido", com uma explosão fora do hotel. Nele, era garantido que o envolvido estava recebendo tratamento em um hospital da cidade litorânea.

A organização prometeu investigar o evento e transmitir mais informações quando estiverem disponíveis, garantindo que está em contato contínuo com as autoridades locais para "garantir a total segurança dos participantes e torcedores do Dakar 2022".

Neste sábado, uma segunda comunicação chegou às 18h25, hora local (12h25 em Brasília), e nela foi assegurado que seis passageiros viajavam no automóvel, cinco deles saíram ilesos.

"Só o piloto sofreu ferimentos graves na perna e teve que ser operado. Seu estado está melhorando e seu repatriamento para a França está sendo preparado. Seu veículo sofreu uma parada brusca provocada por uma explosão repentina, cuja origem é desconhecida no momento", lê-se no texto emitido em francês e inglês.

A ASO está investigando o que aconteceu junto a polícia saudita, que foi ao local do incidente e ainda não descartou que seja "um ato malicioso".

No entanto, os organizadores do Dakar decidiram reforçar a segurança que já existia desde a sua estreia no país árabe em 2020 e que foi reforçada para esta edição. "Todo o percurso, hotéis e acampamentos irão, portanto, beneficiar de um notável aumento da segurança. Neste contexto, pedimos que mantenham a máxima vigilância", conclui o comunicado.

