Nasser Al-Attiyah ampliou sua vantagem no Dakar de 2022 com a vitória na quarta etapa, quauantondo os rivais Yazeed Al Rajhi e Carlos Sainz tiveram problemas. A equipe de fábrica da Toyota liderou a maior parte do trecho de 465 km entre Al Qaisumah e Riyadh, com o catariano estabelendo o ritmo inicial e o companheiro Henk Lategan assumindo o terceiro ponto de passagem.

Sainz foi o próximo piloto a ir para a frente, afastando-se dos Toyotas no oitavo ponto de referência, e rapidamente construiu uma vantagem de um minuto em seu Audi elétrico. No entanto, uma segunda vitória em várias etapas não aconteceria, pois uma falha seu carro o forçou a 'se arrastar' até a linha de chegada.

Os problemas mecânicos do espanhol inicialmente promoveram Al Rajhi a uma vitória provisória no Overdrive Toyota, com o saudita tendo ido mais rápido que Al-Attiyah no trecho de 40 km entre os pontos 8 e 9.

No entanto, houve um drama tardio, quando Al Rajhi foi atingido com uma penalidade de dois minutos por excesso de velocidade, permitindo que Al-Attiyah chegasse e vencesse a segunda fase em 2022.

O piloto do Catar terminou a apenas 25 segundos de vantagem sobre a lenda do rali Sebastien Loeb, que se recuperou do desastre de terça-feira para terminar em segundo lugar para a equipe do Bahrain, dirigida pela Prodrive.

Sainz acabou se classificando em terceiro, embora 52s atrás de Al-Attiyah, com Al Rajhi caindo para o quinto lugar, atrás do melhor X-raid Mini de Yasir Seaidan.

Classificação após a quarta etapa (carros):

Pos. #. Piloto Carro Tempo Diferença Penalidade 1 201 Nasser Al-Attiyah TOYOTA 13:26:02 00:00:00 2 211 Sebastien Loeb PRODRIVE 14:04:07 +00:38:05 00:00:00 3 205 Yazeed Al Rajhi TOYOTA 14:15:17 +00:49:15 00:02:00 4 207 Giniel de Villiers TOYOTA 14:15:19 +00:49:17 00:05:00 5 222 Lucio Alvarez TOYOTA 14:20:00 +00:53:58 00:00:00 6 208 Vladimir Vasilyev BMW 14:29:54 +01:03:52 00:00:00 7 203 Jakub Przygosnki MINI 14:37:59 +01:11:57 00:00:00 8 209 Martin Prokop FORD 14:39:28 +01:13:26 00:00:00 9 221 Orlando Terranova PRODRIVE 14:42:44 +01:16:42 00:00:00 10 223 Sebastian Halpern MINI 14:43:25 +01:17:23 00:00:00

Barreda triunfa nas motos e Petrucci conquista top 3 O piloto da Honda, Joan Barreda, tornou-se o vencedor da primeira repetição do Dakar 2022 na quarta-feira, enquanto Danilo Petrucci teve um desempenho de destaque para terminar em terceiro. Na que foi a mais longa etapa, o duas vezes vencedor de corridas na MotoGP Danilo Petrucci estabeleceu o ritmo inicial da KTM ao liderar o pelotão até os três primeiros pontos de referência. Barreda saltou para a frente na próxima marca e, embora o italiano tenha conseguido manter o ritmo no início, o espanhol logo conseguiu construir uma vantagem significativa na frente. Com o ímpeto de Petrucci diminuindo, Joan alcançou a 29ª vitória na etapa da carreira no Dakar, levando as honras por 4m37s à frente. Pablo Quintanilla completou a dobradinha da atual campeã, Honda, com o piloto chileno se afastando de Danilo no penúltimo ponto de passagem e terminando com pouco mais de dois minutos de vantagem sobre o piloto de 31 anos. A equipe Sherco TVS teve o seu melhor desempenho no Dakar até ao momento, com Rui Gonçalves a oito minutos de Barreda em quarto e o companheiro de time Lorenzo Santolino logo atrás, em quinto. Sam Sunderland estabeleceu o sétimo tempo mais rápido do dia para manter a liderança na classificação geral. Classificação após a quarta etapa (motos): Pos. #. Piloto Marca Tempo Diferença Penalidade 1 3 Sam Sunderland GASGAS 15:30:01 00:00:00 2 52 Matthias Walkner KTM 15:33:01 +00:03:00 00:00:00 3 42 Adrien van Beveren YAMAHA 15:34:55 +00:04:54 00:00:00 4 4 Daniel Sanders GASGAS 15:37:08 +00:07:07 00:00:00 5 15 Lorenzo Santolino SHERCO FACTORY 15:40:29 +00:10:28 00:00:00 6 7 Pablo Quintanilla HONDA 15:41:14 +00:11:13 00:00:00 7 88 Joan Barreda HONDA 15:43:13 +00:13:12 00:00:00 8 5 Skyler Howes HUSQVARNA 15:45:17 +00:15:16 00:00:00 9 142 Stefan Svitko KTM 15:50:43 +00:20:42 00:00:00 10 1 Kevin Benavides KTM 15:55:13 +00:25:12 00:00:00 MARI BECKER analisa EVOLUÇÃO de VERSTAPPEN e PRESSÃO em HAMILTON, e fala de como ambos saem maiores

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #155 - Piores da F1 2021: Quais pilotos/equipes decepcionaram? Masi é consenso?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: