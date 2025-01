Dakar: Comissários retiram punição dada ao líder das motos

Em um Dakar já repleto de controvérsias, a etapa da quinta-feira levou isso além, com os comissários da FIM dsitribuindo uma série de penlizações questionadas pelos competidores. E, nesta sexta, durante o dia de descanso no acampamento antes do reinício no sábado, a FIM voltou atrás e retirou oito minutos de penalização que havia dado ao líder das motos, Daniel Sanders.

O australiano da KTM havia terminado o percurso da quinta, com 428km de especial cronometrada, à frente de seu principal rival, o espanhol Tosha Schareina, da Honda. Mas, após a penalização por excesso de velocidade, Sanders caiu consideravelmente na classificação do dia, e viu sua vantagem na liderança geral cair pela metade.

No entanto, durante o dia de descanso no acampamento de Ha'il, a ação foi investigada novamente e os comissários de bordo retiraram sua ação para trazer Sanders de volta à frente de Schareina, devolvendo os oito minutos, deixando-o com uma vantagem de mais de 15min para os 2.600 quilômetros restantes.

A FIM publicou um comunicado com a classificação provisória na manhã de sexta-feira, 10 de janeiro, e a lista ainda incluía Daniel Sanders com 15min02s à frente de Schareina, com a FIM devolvendo a perda de tempo ao australiano e complicando as coisas para o espanhol, que terá que remar muito na segunda semana se quiser manter suas chances de lutar por seu primeiro troféu Touareg.

Um dos motivos por trás da devolução do tempo foi uma falha no tablet usado pelo piloto para a navegação. Sanders deveria ter passado por uma ponte a 40 km/h, mas um erro no dispositivo fez com que ele não recebesse o alerta, um problema de responsabilidade da própria organização do evento.

Com isso, Daniel Sanders mantém a liderança e amplia sua vantagem na ponta, abrindo 15min02s para Tosha Schareina. Outro piloto da Honda, Adrien van Beveren está em terceiro, a 24min31s. Ross Brach, com a Hero, está em quarto, a 25min48s, enquanto Skyler Howes fecha o top 5 com uma terceira moto da montadora japonesa, a 27min59s.

Dakar 2025: Classificação das motos após mudanças no resultado (top 10)

Posição Marca Piloto Equipe Tempo 1

D. SANDERS GP #4 - RED BULL KTM FACTORY RACING 30:12:15 (1e) 2

T. SCHAREINA GP #68 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +15:02 (2e) 3

A. VAN BEVEREN GP #42 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +24:31 (3e) 4

R. BRANCH GP #1 - HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY +25:48 (4e) 5

S. HOWES GP #10 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +27:59 (5e) 6

R. BRABEC GP #9 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +29:01 (6e) 7

L. BENAVIDES GP #77 - RED BULL KTM FACTORY RACING +32:15 (7e) 8

P. QUINTANILLA GP #7 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +40:49 (8e) 9

J. CORNEJO FLORIMO GP #11 - HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY +49:31 (9e) 10

E. CANET R2 #73 - RED BULL KTM FACTORY RACING +1:09:44 (10e)

