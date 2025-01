O Dakar chegou neste sábado para quebrar as expectativas. A X-raid Mini finalmente bateu a hegemonia da Toyota, garantindo uma importante dobradinha para levantar o moral, enquanto o líder Henk Lategan viu sua vantagem na ponta cair pela metade em apenas um dia.

O brasileiro Lucas Moraes teve um dia difícil, com problemas já nos primeiros quilômetros da etapa. Com mais de duas horas perdidas, o piloto da Toyota despencou na classificação geral dos carros.

Carros: Vitória da Mini em um dia difícil para Moraes

Após o dia de descanso em Ha'Il, os competidores enfrentaram um teste de 605km de distância para Al Duwadimi, mas com um trecho de transferência não cronometrado de 171km. Guy Botterill, da Toyota, foi o líder inicial com sua Hilux de fábrica, ampliando sua vantagem para 1m26s sobre Mevius quando entraram na seção de transferência.

O sul-africano parecia estar caminhando para sua primeira vitória em uma etapa do Dakar quando, de repente, perdeu cinco minutos a caminho do terceiro último posto de controle, caindo de primeiro para quinto na classificação.

O maior beneficiário dessa perda foi Mevius, que estava seguindo Botterill de perto durante toda a etapa. Correndo os 100 km finais com facilidade, Mevius conquistou sua segunda vitória de etapa de sua carreira no Dakar com uma margem de 1m34s sobre o companheiro de equipe João Ferreira.

#240 X-Raid Mini JCW Team Mini: João Ferreira, Filipe Palmeiro Foto de: X-raid

Já Lucas Moraes, que vinha em quinto na classificação geral, teve problemas mecânicos ainda no quilômetro 17, perdendo mais de 2h e despencando na classificação.

Na classificação geral, Lategan continua na liderança, mas sua vantagem foi reduzida em quase três minutos, para 07min16s, faltando seis etapas. Ekstrom está 22min atrás, em terceiro lugar, enquanto Al-Attiyah - que perdeu a vitória na Etapa 5 devido a uma penalidade por ter perdido um estepe - está agora atrás de Lategan a 30min25s.

Os problemas de Moraes empurraram Mitch Guthrie Jr., da Ford, para o quinto lugar, enquanto Mathieu Serradori subiu para sexto no Century CR7.

Dakar 2025: Classificação dos carros (Top 10)

Posição Marca Pilotos Equipe Tempo 1

H. LATEGAN B. CUMMINGS ULT #211 - TOYOTA GAZOO RACING 32:51:36 (1e) 2

Y. AL RAJHI T. GOTTSCHALK ULT #201 - OVERDRIVE RACING +7:16 (2e) 3

M. EKSTRÖM E. BERGKVIST ULT #226 - FORD M-SPORT +22:27 (3e) 4

N. AL-ATTIYAH E. BOULANGER ULT #200 - THE DACIA SANDRIDERS +30:25 (4e) 5

M. GUTHRIE K. WALCH ULT #228 - FORD M-SPORT +50:16 (5e) 6

M. SERRADORI L. MINAUDIER ULT #209 - CENTURY RACING FACTORY TEAM +56:28 (6e) 7

J. YACOPINI D. OLIVERAS ULT #216 - OVERDRIVE RACING +1:14:18 (7e) 8

S. QUINTERO D. ZENZ ULT #204 - TOYOTA GAZOO RACING +1:36:37 (8e) 9

J. FERREIRA F. PALMEIRO ULT #240 - X-RAID MINI JCW TEAM +1:47:13 (9e) 10 B. BARAGWANATH L. CREMER ULT #214 - CENTURY RACING FACTORY TEAM +2:05:30 (10e)

Motos: Brabec vence em dia de dobradinha da Honda

Daniel Sanders abriu a segunda metade do Dakar com mais de 15min de vantagem para Tosha Schareina. Mas nenhum deles assumiu a liderança no primeiro ponto de referência.

Aos poucos, os favoritos foram ganhando força e recuperando as primeiras posições. Mas foi Ricky Brabec quem levou a melhor neste sábado, garantindo uma dobradinha da Honda com Adrien van Beveren em segundo a 23s. José Cornejo foi o terceiro a 51s, enquanto Schareina foi o quarto a 02min27s. Já Sanders ficou em nono a 05min43s.

Com isso, o australiano da KTM mantém a ponta, mas com 11min46s de vantagem para Schareina. O espanhol comanda um esquadrão da Honda que busca derrubar Sanders, completando o top 5. Beveren é o terceiro a 19min11s, Ricky Brabec é o quarto a 23min18s e Skyler Howes fecha a 27min25s.

Dakar 2025: Classificação das motos (Top 10)

Posição Marca Piloto Equipe Tempo 1

D. SANDERS GP #4 - RED BULL KTM FACTORY RACING 35:18:49 (1e) 2

T. SCHAREINA GP #68 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +11:46 (2e) 3

A. VAN BEVEREN GP #42 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +19:11 (3e) 4

R. BRABEC GP #9 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +23:18 (4e) 5

S. HOWES GP #10 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +27:25 (5e) 6

L. BENAVIDES GP #77 - RED BULL KTM FACTORY RACING +30:08 (6e) 7

P. QUINTANILLA GP #7 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +40:52 (7e) 8

J. CORNEJO FLORIMO GP #11 - HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY +44:39 (8e) 9 L. SANTOLINO GP #15 - SHERCO RALLY FACTORY +1:09:28 (9e) 10

E. CANET R2 #73 - RED BULL KTM FACTORY RACING +1:16:59 (10e)

Mudanças na rota de domingo

A sétima etapa do Dakar 2025, que será realizada neste domingo, teria uma divisão de trajeto entre carros e motos, mas precisou ser alterada. Com a previsão de fortes chuvas na região de Al Duwadimi e a necessidade de terem helicópteros sempre a postos para um rápido atendimento, o início das atividades precisou ser atrasado.

"Devido ao grande número de intervenções necessárias durante a sexta etapa, os helicópteros responsáveis pela segurança da corrida serão mantidos no chão esta tarde. A largada da sétima etapa foi ligeiramente atrasada para organizar sua transferência a tempo para a manhã de amanhã".

"Os competidores percorrerão uma ligação de 188 quilômetros até um novo local de largada, correspondente ao check point 2 do percurso inicialmente planejado".

