Carregar reprodutor de áudio

Sebastien Loeb segue mostrando um ritmo impressionante na reta final do Dakar 2023. O multicampeão mundial de rally venceu nesta sexta-feira seu sexto estágio do ano e o quinto consecutivo para superar o brasileiro Lucas Moraes e assumir a vice-liderança geral, ficando atrás apenas de Nasser Al-Attiyah.

O francês foi o melhor na especial de 185km desta sexta-feira entre o deserto do Quarto Vazio e Shaybah, batendo Mattias Ekstrom com a Audi por 03min19s. Assim como foi o caso na primeira parte do estágio maratona de dois dias, o piloto liderou de ponta a ponta.

Ele também conseguiu ir abrindo diferença para os rivais ao longo do trajeto, especialmente no setor final de 29km de extensão, marcado por dunas de areia.

No início, Al-Attiyah parecia ser o principal desafiador do dia, mas Ekstrom 'surgiu' na segunda metade, superando o piloto do Catar por apenas 12s na contagem final. O sueco tem em mãos o desafio de ser o único representante da Audi ainda no Dakar, após os abandonos de Stephane Peterhansel e Carlos Sainz.

Já Moraes teve um dia difícil no deserto saudita, terminando apenas na 10ª posição, a 11min38s de Loeb.

“Eu fui desviar de uma moto caída na duna, em um funil, e nessa desviada o carro perdeu embalo e não deu para chegar ao topo. Então, o carro atolou, porque a areia era muito fofa. Ali, depois que atola, a roda patina e afunda mais. Mas, faz parte do aprendizado. Pilotar em dunas requer “horas de voo” e eu ainda não tinha tido essa aula de hoje”, brinca Moraes.

#200 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel Photo by: Toyota Racing

Na classificação geral, Nasser Al-Attiyah mantém uma vantagem confortável na liderança, se aproximando cada vez mais de um novo título no Dakar. A apenas dois dias do fim, ele se encontra 01h27min10s de Sebastien Loeb, novo vice-líder.

E mesmo após um dia complicado na Arábia Saudita, Lucas Moraes se encontra vivo na briga pelo segundo lugar, estando a apenas 02min01s de Loeb, enquanto possui uma vantagem mais confortável para o quarto colocado, Giniel de Villiers, de quase 55min.

Na classe T3 (Protótipos Leves), Gustavo Gugelmin abriu ainda mais a vantagem na liderança da classe, com 01h04min37s para, Seth Quintero. Já Pamela Bozzano e Carlos Sachs estão em 34º (+43h56min08s), enquanto Enzo Bozzano e Luciano Gomes estão em 36º (+46h45min36s).

Na classe T4 (SSV de Produção Modificado), o brasileiro melhor colocado passa a ser Bruno Conti, que subiu para a sexta posição no geral, a 02h42min03s do líder Rokas Baciuska. Já Cristiano Mota teve um dia para esquecer, caindo de 6º para 24º, ficando a 25h23min06s do lituano. Fechando, Rodrigo Luppi e Maykel Justo, subiram para 30º (+34h20min27s).

Dakar 2023: Classificação dos carros após o 12º estágio

Position Driver Car Time / gap 1 Nasser Al-Attiyah Toyota 41hr16m25s 2 Sebastien Loeb Prodrive +1hr27m10s 3 Lucas Moraes Toyota +1hr29m11s 4 Giniel de Villiers Toyota +2hr22m21s 5 Henk Lategan Toyota +2hr34m21s 6 Martin Prokop Benzina +3hr00m26s 7 Brian Baragwanath Century +3hr34m23s 8 Wei Han SMG +4hr11m38s 9 Mathieu Serradori Century +4hr17m38s 10 Juan Cruz Yacopini Toyota +4hr17m53s

Nas motos, tivemos mais uma vitória sul-americana! O chileno Jose Ignacio Cornejo foi o mais rápido da sexta-feira, terminando o dia com apenas 49s de vantagem para o australiano Daniel Sanders. Toby Price foi o terceiro, a 01min58s, enquanto Matthias Walkner (+02min05s) e Kevin Benavides (+02min22s) completaram os cinco primeiros do estágio.

No ranking geral, Price assumiu a liderança a dois dias do fim, mas com apenas 28s de vantagem para Skyler Howes, enquanto Benavides é o terceiro, a 02min40s. Pablo Quintanilla e Adrien van Beveren completam o top 5, mas a 15 e 16min do líder, respectivamente.

Nos quadriciclos, mais uma vitória brasileira. Marcelo Medeiros vem mostrando bom ritmo para conquistar nesta sexta seu terceiro triunfo consecutivo, ficando a 04min07s do rival mais próximo, o chileno Giovanni Enrico.

Com isso, Medeiros vem se recuperando dos problemas sofridos no meio do Dakar, mas ainda se encontra longe dos líderes. Ele subiu para a 10ª posição, mas a 30h17min01s do líder, Alexandre Giroud.

“Estive concentrado e tive um quadri competitivo. A prova hoje foi dura, técnica e que exigiu atenção o tempo inteiro. Foram dias de muita superação comigo mesmo, onde encontrei terrenos e climas com os quais tenho mais dificuldades. Vamos concentrar e ajeitar tudo para que possamos manter os melhores resultados possíveis nessa reta final”, comenta o piloto maranhense.

Dakar 2023: Classificação das motos após o 11º estágio

Pos Piloto Moto Tempo / Diferença Punição 1 Toby Price KTM 40.47’36” +1'00" 2 Skyler Howes Husqvarna +0'28" +1'00" 3 Kevin Benavides KTM +2'40" +3'00" 4 Pablo Quintanilla Honda +14'54" +2'00" 5 Adrien Van Beveren Honda +16'14" 6 Luciano Benavides Husqvarna +20'00" 7 Daniel Sanders GasGas +20'03" +4'00" 8 Nacho Cornejo Honda +23'14" 9 Matthias Walkner KTM +44'24" 10 Mason Klein KTM +54'58" +4'00"

F1: POLITICAGEM, GRANA e EXIBICIONISMO; Andretti/GM sofre resistência de times e deixa FIA na BRONCA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #212 – Polêmica: as verdades inconvenientes sobre a F1 ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music