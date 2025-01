O Dakar concluiu nesta segunda-feira o terceiro dia de atividades da edição 2025 na Arábia Saudita com a conclusâo da temida etapa Maratona. Rokas Baciuska ficou com a melhor colocação na prova de 48h de duração após ter tempo restituído pela FIA por problemas alheios à equipe no reabastecimento, mas é Henk Lategan quem lidera no geral entre os carros.

Já Lucas Moraes e Armand Monleón tiveram um dia sólido para recuperar parte do tempo perdido no domingo e retornaram ao top 10, fechando o dia na sétima posição geral dos carros, a 20min57s do companheiro de Toyota.

Carros: Vitória posterior a Baciuska, desastre para Sainz

Na segunda-feira, os carros retomaram o percurso cronometrado de quase 1000km de extensão. No domingo, o objetivo era percorrer o máximo possível antes de parar no acampamento mais próximo no fim do tempo pré-determinado. Eles passaram a noite sem assistência técnica para fazer qualquer reparo necessário.

Com muitos já tendo percorrido mais de 600km no primeiro dia, o trajeto de hoje acabou sendo mais curto. Com a somatória do tempo de ontem, Yazeed Al-Rajhi foi o mais rápido, com um tempo de 10h32min54s para o piloto privado da Toyota, 04min29s à frente de Nasser Al-Attiyah, da Dacia.

Na classificação geral, vimos uma troca na liderança entre pilotos oficiais da Toyota, com Seth Quintero cedendo a ponta para Henk Lategan após terminar o dia 06min16s atrás.

Porém, horas após o fim do dia, uma mudança no resultado. Rokas Baciuska teve uma boa quantia de tempo restituído após um problema no reabastecimento que não foi causado nem por ele nem sua equipe. Com isso, ele saltou da sexta posição para a vitória.

E nomes conhecidos voltaram a ter probklemas. Com ainda mais tempo perdido, Carlos Sainz admite não ter mais chances de brigar pela vitória com a Ford. Nani Roma e Cristina Gutiérrez também sofreram no dia, com a piloto sendo forçada a voltar ao acampamento.

Já Lucas Moraes e Armand Monleón tiveram um dia forte para recuperar parte do tempo perdido no domingo, quando ficaram presos em uma duna. A dupla da Toyota retornou ao top 10, ocupando a sétima posição, 20min57s atrás. O navegador Cadu Sachs, que faz dupla com o português Gonçalo Guerreiro, está em 20º, a 01h10min52s. Marcos Moraes e Maykel Justo estão em 43º, a 02h35min47s e, para fechar, Marcelo Gastaldi e Adrien Metge estão a 03h28min12s, em 58º.

O próximo desafio para os competidores será a terceira especial, com 495 km cronometrados e 352 km de deslocamento não cronometrado do acampamento de Bisha até Al Henakiyah.

Dakar 2025 - Classificação dos Carros após a Etapa 2 (Top 10):

Pos. MOTORISTA CO-PILOTO Equipe TEMPO/DEPA 1 Henk Lategan Brett Cummings Toyota Gazoo Racing 15h40m30s 2 Yazeed Al-Rajhi Timo Gottschalk Overdrive Racing +4m45s 3 Nasser Al-Attiyah Edouard Boulanger Dacia Sandriders +11m14s 4 Toby Price Sam Sunderland Overdrive Racing +11m44s 5 Mattias Ekstrom Emil Bergkvist Ford M-Sport +13m16s 6 Sebastien Loeb Fabian Lurquin Dacia Sandriders +18m56s 7 Lucas Moraes Armand Monleon Toyota Gazoo Racing +20m57s 8 Mathieu Serradori Loic Minaudier Century Racing +22m45s 9 Mitch Guthrie Jr Kellon Walch Ford M-Sport +23m33s 10 Juan Cruz Yacopini Daniel Oliveras Overdrive Racing +23m57s

Motos: Em dia ideal, Sanders dispara na liderança

Os líderes das motos partiram do acampamento localizado no quilômetro 618, com Daniel Sanders na ponta a 329km do fim do dia. Sanders se colocou na ponta desde o começo e, aos poucos, vai ficando claro que a briga está entre os cinco primeiros colocados da classificação.

Ao final do terceiro dia de atividades, Sanders coloca a KTM bem tranquila na liderança, que subiu de 04min no domingo para 12min36s nesta segunda-feira, com Skyler Howes da Honda em segundo. A apenas 4s está Ross Branch da Hero em terceiro. O espanho Tosha Schareina, da Honda, está em quarto, mais 8s atrás, enquanto Ricky Brabec fecha o top 5 a 15min09s.

Dakar 2025 - Classificação das Motos após a Etapa 2 (Top 10):

Posição Marca Piloto Equipe Tempo 1

D. SANDERS GP #4 - RED BULL KTM FACTORY RACING 16:10:31 (1º) 2

S. HOWES GP #10 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +12:36 (2e) 3

R. BRANCH GP #1 - HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY +12:40 (3e) 4

T. SCHAREINA GP #68 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +12:48 (4e) 5

R. BRABEC GP #9 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +15:09 (5e) 6

L. BENAVIDES GP #77 - RED BULL KTM FACTORY RACING +22:31 (6e) 7

A. VAN BEVEREN GP #42 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +24:10 (7e) 8

P. QUINTANILLA GP #7 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +25:12 (8e) 9

J. CORNEJO FLORIMO GP #11 - HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY +46:57 (9e) 10

B. COX GP #12 - BAS WORLD KTM RACING TEAM +53:36 (10º) 11

E. CANET R2 #73 - RED BULL KTM FACTORY RACING +54:17 (11e) 12 L. SANTOLINO GP #15 - SHERCO RALLY FACTORY +57:07 (12e)

