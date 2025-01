O brasileiro Lucas Moraes foi um dos principais protagonistas nesta terça-feira (7), durante a terceira etapa do Dakar, disputada entre as regiões de Bisha e Al Henakiyah, nos desertos da Arábia Saudita. Parceiro do navegador espanhol Armand Monleón no Toyota GR DKR Hilux da equipe TGR, Moraes perdeu a ponta faltando cerca de 100km dos 397 cronometrados do dia, quando os freios traseiros pararam de funcionar.

Depois disso, foi ainda prejudicado por um pneu furado a 30km da chegada, que obrigou a dupla a realizar uma parada para fazer a substituição. Mesmo assim, o duo terminou na nona colocação na especial desta terça-feira e, com isso, subiu da oitava para a quinta posição na classificação geral da prova. Moraes e Monleón disputam a categoria Ultimate, a principal da competição, que tem neste momento a liderança da dupla sul-africana Henk Lategan/Brett Cummings na classificação geral.

O piloto sul-africano Saood Variawa e o francês François Cazalet, a bordo de um Toyota da equipe TGR, venceram a especial. Aos 19 anos de idade, Saood é o mais jovem vencedor de etapa na história da categoria Ultimate. Mesmo encurtada em 169km pela organização devido às tempestades que assolam a região nesta fase do ano, a especial (trecho cronometrado) desta terça-feira foi exigente, em particular pelo piso rochoso que predominou em longos trechos.

E o desafio se mostrou complicado logo de início: já no quilômetro 12, o Dacia SandRider do multicampeão de rali de velocidade Sébastien Loeb (França) e de seu navegador, Fabian Lurquin (Bélgica), capotou ao passar sobre uma depressão, fazendo dois giros até parar sobre as quatro rodas.

O acidente atrasou em vários minutos o piloto francês, um dos principais favoritos, que mais tarde parou para conserto novamente devido à quebra da barra de direção – provavelmente em função da violência da capotagem. Ontem, um acidente similar tirou da corrida o Ford Raptor dos atuais campeões, os espanhóis Carlos Sainz e Lucas Cruz.

Brasileiro não sabia que era líder

Apesar dos problemas que enfrentou, Lucas Moraes ficou satisfeito com o desempenho nesta terça-feira. “Essa especial começou muito boa pra gente. Sabíamos que estávamos indo num ritmo bom porque passamos alguns carros bem no início e a gente sabia que devia estar vindo bem. Só após a chegada é que a gente viu que estava liderando.”, disse Lucas Moraes.

“Começamos a perder os freios faltando 100km pra acabar. A partir disso, viemos meio que na estratégia de “sobreviver”, de só levar o carro até o final. Mas mesmo assim tivemos um pneu furado, faltando uns 30km da chegada. No fim das contas, o mais importante é que estamos em quinto na geral, só 18 minutos, eu acho, atrás do líder. Então, está tudo embolado, realmente uma disputa bem interessante. Amanhã começa a maratona, quem tem duas etapas, nesta quarta e na quinta-feira. Estamos numa ótima posição pra largar nesse tipo de especial. Vamos com tudo!”, completou.

Acelerando fora da trilha

Além de Moraes na quinta colocação da classificação geral e na briga por um pódio nesta que é a 47ª edição do Dakar, o Brasil conta com representantes em mais dois carros da Ultimate. Marcos Moraes e Maykel Justo são parceiros na condução de um Toyota Overdrive. A dupla foi uma das últimas a largar e, com isso, enfrentou mais dificuldades que o normal:

“Tivemos que passar caminhões, UTVs... e em várias ocasiões tivemos que sair muito da trilha para fazer a ultrapassagem porque a poeira era gigantesca, não dava pra ver nada”, disse Marcos, que terminou na 24ª colocação da etapa e subiu duas posições na classificação geral, ocupando agora o 26º posto. Já o Century CR7 do brasileiro Marcelo Gastaldi e o francês Adrien Metge enfrentou problemas pelo segundo dia consecutivo. Foi o 47º carro a cruzar a linha de chegada e agora ocupa o 34º lugar na soma de todas as etapas na prova.

Quinto nome brasileiro neste Dakar, o navegador Cadu Sachs compete na categoria Challenger (protótipos leves) a bordo de um Taurus T3 Max juntamente com o piloto português Gonçalo Guerreiro. Nesta terça-feira, eles terminaram em sétimo e com o resultado mantiveram a vice-liderança da categoria.

Os primeiros colocados na Challenger são os argentinos Nicolas Cavigliasso e Valentina Pertegarini, também com um Taurus T3 Max. Nas demais categorias, a liderança também não mudou: o australiano Daniel Sanders, da KTM, continua na ponta na categoria Motos, enquanto o trio checo Martin Macik/Frantisek Tomasek/David Svanda, com um MM Powerstar, segue na frente na categoria Caminhões.

Terror para os pneus

Esta quarta-feira será um momento especial no Dakar, com a abertura da “fase maratona”, composta por duas etapas, a quarta (realizada amanhã) e a quinta, na quinta-feira. Nestes dois dias, pilotos e navegadores não poderão receber ajuda das equipes e dormirão em um acampamento separado de seus times, formado por barracas coletivas. No entanto, será permitido que a tripulação de um carro auxilie outra, da mesma equipe, em caso de necessidade.

Dessa forma, mecânicos e engenheiros só terão acesso aos veículos na noite da quinta-feira. “Sabemos que a maior parte do trajeto de 415km cronometrados de amanhã vai acontecer entre cânions e terá um piso de rocha vulcânica. Um terror para os pneus”, observou Moraes, que já parou com pneus furados em três ocasiões neste Dakar – e sabe que terá mais pela frente.

RESULTADO CATEGORIA ULTIMATE - CARROS

Etapa 03 / 7 de janeiro / Bishá-Al Henakiyah / 397km cronometrados / 679km totais

1) Saood Variawa (África do Sul)/François Cazalet (França), Toyota TGR, a 397km em 3h16min52s

2) Guerlain Chicherit (França)/Alex Winocq (França), Mini X-Raid, a 0min33s

3) Seth Quintero (EUA)/Dennis Zenz (Alemanha), Toyota GR DKR Hilux, a 01min48s

4) Guillaume de Mevius (Bélgica)/Mathieu Baumel (França), Mini X-Raid, a 01min55s

5) João Ferreira (Portugal)/Felipe Palmeiro (Portugal), Mini X-Raid, a 3min15s

6) Nasser Al-Attiyah (Qatar)/Edouard Boulanger (França), Dacia SandRider, a 3min34s

9) Lucas Moraes (Brasil)/Armand Monleón (Espanha), Toyota GR DKR Hilux, a 6min14s

24) Marcos Moraes (Brasil)/Maykel Justo (Brasil), Toyota Overdrive, a 21min06s

48) Marcelo Gastaldi (Brasil)/Adrien Metge (França), Century CR7, a 1h29min13s

Classificação Geral / Após três etapas / Seis primeiros + brasileiros

1) Henk Lategan (África do Sul)/Brett Cummings (África do Sul), Toyota GR DKR Hilux, 19h04min53

2) Nasser Al-Attiyah (Qatar)/Edouard Boulanger (França), Dacia SandRider, a 7min17s

3) Mattias Ekström (Suécia)/Emil Bergvist (Suécia), Ford Raptor, a 9min34s

4) Yazeed Al Rajhi (Arábia Saudita)/Timo Gottschalk (Alemanha), Toyota Overdrive, a 11min45s

5) Lucas Moraes (Brasil)/Armand Monleón (Espanha), Toyota GR DKR Hilux, a 19min40s

6) Toby Price (Austrália)/Sam Sunderland (Inglaterra), Toyota Overdrive, a 20min17s

26) Marcos Moraes (Brasil)/Maykel Justo (Brasil), Toyota Overdrive, a 2h49min22s

34) Marcelo Gastaldi (Brasil)/Adrien Metge (França), Century CR7, a 4h49min54s

