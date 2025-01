Após uma exaustiva Maratona no domingo e na segunda-feira, o Dakar retomou a programação normal nesta terça com uma especial mais curta. E a Toyota voltou a mostrar força. Enquanto Saood Variawa obteve sua primeira vitória em etapa na carreira, tornando-se o vencedor mais jovem da história da prova, Henk Lategan manteve-se firme na liderança geral dos carros.

Já o brasileiro Lucas Moraes fez um dia sólido, mesmo perdendo alguns minutos na reta final e, com isso, passou para a quinta posição na classificação geral.

Carros: Variawa vence e Lategan mantém liderança geral

A Toyota liderou quase todo o trecho reduzido da Etapa 3, de 327 km, entre Bisha e Al Henakiyah, na Arábia Saudita, embora a primeira posição tenha sido disputada por vários de seus pilotos. Seth Quintero manteve a vantagem inicial na Toyota Hilux nº 204, antes de Lucas Moraes passar à frente no terceiro ponto de controle, na marca de 118 km.

Quintero se recuperou quando faltava um terço da distância, mas, misteriosamente, tanto ele quanto Moraes perderam muito tempo em relação à concorrência, abrindo a porta para Variawa, o segundo colocado do Dakar.

Evitando um desafio tardio do X-raid Mini de Guerlain Chicherit, Variawa chegou à linha de chegada com uma margem de 23 segundos e se tornou o mais jovem vencedor da etapa do Dakar, com apenas 19 anos de idade. Guillaume de Mevius e João Ferreira apoiaram o desempenho de Chicherit em uma ressurgente equipe Mini, terminando em terceiro e quinto, respectivamente.

#202 X-Raid Mini Jcw Team Mini: Guerlain Chicherit, Alex Winocq Foto de: A.S.O.

Eles ficaram separados por Quintero, que acabou terminando 1m48s atrás, em quarto, depois de lutar pela vitória durante grande parte da etapa. Com Toyota e Mini em uma classe própria, a novata Dacia foi reduzida a terceira melhor fabricante na Etapa 3.

Seu principal candidato, Nasser Al-Attiyah, nunca esteve realmente em busca de um resultado de destaque, com o catariano terminando 3m34s abaixo, em sexto.

Já Lucas Moraes terminou o dia em nono, tendo perdido quase cinco minutos entre os pontos de controle de 242 km e 303 km.

#219 Os Dacia Sandriders Dacia: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin Foto de: A.S.O.

Olhando a classificação geral, Henk Lategan mantém a Toyota na ponta com 19h04min53s, 07min17s à frente de Nasser Al-Attiyah, da Dacia. Pela Ford, Mattias Ekstrom é o terceiro a 09min34s. Fechando o top 5, mais dois nomes da marca japonesa: Yazeed Al-Rajhi a 11min45s e Lucas Moraes a 19min40s.

O navegador Cadu Sachs, que faz dupla com o português Gonçalo Guerreiro, está em 19º no geral, a 01h39min19s. Na classe, dos Challengers, eles estão em segundo, a 19min29s dos líderes. Marcos Moraes e Maykel Justo estão em 38º a 02h49min22s, enquanto Marcelo Gastaldi, que faz dupla com o francês Adrien Metge, está em 61º, a 04h49min54s.

Na quarta o Dakar realiza a quarta etapa da edição 2025, entre Al Henakiyah e Alula, com 173km de deslocamento e 415km de especial cronometrado.

Dakar 2025 - Classificação dos carros após a Etapa 3 (top 10)

Posição Piloto Carro Tempo/ diferença 1 Henk Lategan Toyota 19h04m53s 2 Nasser Al-Attiyah Dacia 7m17s 3 Mattias Ekstrom Ford 9m34s 4 Yazeed Al-Rajhi Toyota 11m45s 5 Lucas Moraes Toyota 19m40s 6 Toby Price Toyota 20m17s 7 Matthieu Serradori Century 21m15s 8 Mitch Guthrie Jr Ford 23m40s 9 João Ferreira Mini 32m07s 10 Seth Quintero Toyota 35m04s

Motos: Sanders mantém ponta, mas vantagem despenca

Com a previsão de fortes chuvas nesta terça-feira, a especial foi reduzida para apenas 327km de trecho cronometrado. Daniel Sanders defendia a ponta e foi o primeiro a sair, mas o australiano se viu em um dia muito problemático, sofrendo para compreender a rota desta terça e cedendo muito tempo para os rivais.

Quem surgiu neste contexto foi o espanhol Lorenzo Santolino, da Sherco, que garantiu a primeira vitória do país na edição 2025 do Dakar com uma performance sólida, mesmo atravessando trechos afetados pela chuva. Ele ficou 04min à frente de Ricky Brabec, com Skyler Howes em terceiro, a 04min10s.

Na classificação geral, Sanders mantém a liderança, mas viu os 12min de vantagem de ontem despencar para apenas 01min57s para Howes. Ross Branch vem em terceiro, a 02min05s, enquanto Ricky Brabec é o quarto a 04min21s e Tosha Schareina fecha o top 5 a 08min17s.

Dakar 2025 - Classificação das motos após a Etapa 3 (top 10)

Posição Marca Piloto Equipe Tempo 1

D. SANDERS GP #4 - RED BULL KTM FACTORY RACING 20:09:54 (1e) 2

S. HOWES GP #10 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +1:57 (2e) 3

R. BRANCH GP #1 - HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY +2:05 (3e) 4

R. BRABEC GP #9 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +4:21 (4e) 5

T. SCHAREINA GP #68 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +8:17 (5e) 6

L. BENAVIDES GP #77 - RED BULL KTM FACTORY RACING +12:37 (6e) 7

P. QUINTANILLA GP #7 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +15:42 (7e) 8

A. VAN BEVEREN GP #42 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +16:24 (8e) 9

J. CORNEJO FLORIMO GP #11 - HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY +41:18 (9e) 10 L. SANTOLINO GP #15 - SHERCO RALLY FACTORY +42:18 (10e)

