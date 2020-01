No penúltimo dia do Rally Dakar 2020, o top-3 voltou a ser formado pelos três líderes da atual edição do rali mais difícil do mundo. E o vencedor foi Stéphane Peterhansel, da Mini. Apesar do triunfo, o francês segue em terceiro na classificação geral.

Quem aparece em segundo, tanto na penúltima especial quanto na tabela, é Nasser Al-Attiyah, que guia uma Toyota Hilux e ficou a apenas 10s de Peterhansel. Assim como o francês, o catari está a cerca de 10min do líder, o espanhol Carlos Sainz, terceiro com a Mini nesta quinta-feira.

Assim, Al-Attiyah entrará na final do Dakar 2020 como o rival mais próximo de Sainz e com uma vantagem de seis segundos para Peterhansel. A última especial, entre Shubaytah e Haradh, terá os 447km finais do rali. Veja como está a classificação geral: