Tricampeão do Dakar, medalhista olímpico e príncipe do Catar, Nasser Al-Attiyah é um dos personagens mais simpáticos do esporte a motor. Sempre sorridente, o piloto protagonizou uma de suas melhores histórias, conhecida como o "conto de fadas do rali", no Brasil. O episódio ocorreu na edição de 2009 do Rally dos Sertões, em que o catari ficou em segundo. Quem conta é Helena Deyama, mulher pioneira e piloto multicampeã em certames nacionais.

"A minha história com o Nasser é muito diferente. Dentro da nossa área, é conhecida como ‘conto de fadas do rali’. Eu perdi meu carro, uma Mitsubishi TR4, num incêndio. Por coincidência, aquela edição dos Sertões estava no calendário internacional, então ele veio ao Brasil para correr como piloto oficial da Volkswagen com uma Touareg, assim como Carlos Sainz. A equipe era muito grande e eles fizeram dobradinha naquele ano", relembra.

"Eu estava brigando pela vitória em outra categoria. Até que, por conta de um vazamento de combustível sobre o escapamento, acho, meu carro se incendiou. Sobraram apenas cinzas, eu e minha navegadora ficamos só com macacão e capacete. Todo o resto, como documentos e carteira, ficou no carro. Ele explodiu três vezes e não aconteceu nada conosco, mas perdemos tudo. Só que toda tragédia tem um lado bom".

O responsável pelo lado bom da tragédia de 'Heleninha', claro, foi o príncipe Al-Attiyah. E a intervenção do piloto veio na 'hora H', já que a brasileira estava prestes a desistir de tudo: "Quando aquilo aconteceu, achei que era um sinal para parar de correr ralis, pois o carro estava financiado e eu tinha prestações para pagar, obviamente sem seguro. Foi perda total, então como eu teria um carro para seguir nos ralis? Foi muito duro para mim, chorei demais".

Carro queimado de Heleninha

Entretanto, a comunidade dos Sertões socorreu Heleninha. "Todos começaram a se mobilizar, já que eu não tinha nada. Aí o Reinaldo Varela teve a ideia de organizar uma rifa com os pneus que eu tinha no caminhão de apoio. Na hora do sorteio, quem ganhou era de fora e dispensou, então o locutor fez um leilão. Quando o Nasser ouviu a bagunça, não estava entendo nada. Ele sabia da situação, mas não estava entendo o leilão e perguntou para alguém", relembra.

"Explicaram e ele falou para subirem no palco e me dizerem que ele queria doar 20 mil dólares. Imagina qual foi a minha reação... Não acreditei. Ele disse para continuar o leilão, pois só queria ajudar. Foi uma festa, eu não parava de chorar de emoção. Levaram ele carregado até o palco. Quando ele chegou até mim, eu não sabia como dizer obrigado. Ele disse que não precisava agradecer e que a única coisa que eu teria de fazer era continuar nos ralis".

O príncipe que valoriza as mulheres

"Aí pensei: ‘Vou dar um jeito de conseguir dinheiro para continuar’. Depois do pedido de um príncipe, eu tinha de dar um jeito. Um incentivo de uma pessoa como ele, além da sinceridade, foi de um valor incrível. Ainda mais considerando que a cultura do país dele não valoriza muito as mulheres. O Nasser tem uma cabeça diferente. Eu era a única mulher pilotando carros nos Sertões daquele ano, e em vários outros. Ele ter valorizado foi muito legal".

"Nós nem nos conhecíamos, só dali. Mesmo sem conversar, ele sorria para todos. Era apenas esse o contato que a gente teve. Nunca esperaria que ele faria a doação. O valor que ele me doou e mais o que foi arrecadado era uns 40% do que eu precisava para comprar e montar um carro novo. Mas fui atrás do restante necessário. Larguei nos Sertões de 2010 com uma L200RS novinha, que apelidei de príncipe. Até fiz um adesivo como forma de agradecimento".

Heleninha com o 'Príncipe', seu novo carro que homenageia Al-Attiyah

E o obrigado não se restringiu ao novo carro: "No Dakar de 2010, tive a oportunidade de agradecer pessoalmente pela grande ajuda que ele me deu. Nasser me abraçou e disse: ‘Parabéns, você conseguiu seu carro e continua correndo ralis, peço que não pare’. Ou seja, ele estava acompanhando com carinho. Me enche os olhos de lágrima toda vez que lembro. Ele é especial e diferenciado. Sempre torcerei por ele, de coração. E ele vai vencer mais um Dakar!".

"Antes até de eu conhece-lo, já era fã. Não é à toa que ele já é tri do Dakar. Em todos que venceu, torci muito! Tenho certeza que isso teve um dedinho de ajuda", brinca Helena. "Ele é um dos favoritos, até porque o Dakar é no Oriente Médio, terra dele. O mais legal de ter ido para a Arábia é que lá é o ‘quintal’ da casa do Nasser. Ele conhece bem, é onde ele treina. O tipo de terreno muda muito de um território para o outro. Então ali é a ‘praia’ dele".

